Durante a semana, as tropas russas foram capturadas por duas fortalezas das forças armadas da Ucrânia (forças armadas) – Velika Novoselka e Toretic (as batalhas continuam no perifeu leste e oeste da cidade). Perto do outono e terceiro. As forças armadas (Sol) da Federação Russa ocupavam a parte norte e sul do Yara de Chas, que poderia levar a uma queda nas posições das forças armadas nas ruínas de vários edifícios no centro da cidade. Na parte de Kupjan da frente na região de Kharkiv, as tropas russas expandiram a ponte na margem ocidental do rio Oskol e agora estão tentando conectá -la ao território da Federação Russa para garantir um suprimento e iniciar um ataque a Kupyansk .

Em 2024, atualizamos o formato de nossos relatórios regulares sobre os principais eventos da frente. Cada novo resumo já está disponível em um relacionamento separado. O arquivo de materiais desde o início da guerra e até 10 de janeiro de 2024 pode ser estudado aqui. A atualização de resumo anterior está aqui.

Ótimo Novoselka e Kurakhovo

As tropas russas pegaram um grande Novoselk – um importante centro distrital no sul de Donbas. Parte da guarnição ucraniana na vila, apesar do ambiente quase completo, conseguiu deixar o norte atrás do rio Yaly molhado. Provavelmente apenas algumas centenas de lutadores 110. No início de 2024, unidades da mesma brigada estavam cercadas por avdeevki, onde Eles usavam Perdas pesadas.

Agora, as tropas russas nessa área, de acordo com os últimos ataques, se concentrarão na remoção das forças armadas controladas enxadas a oeste de Kurakhov. Lá, as forças armadas da Federação Russa entraram na vila de Andrevka do norte em torno da única estrada Donetsk -zaporozhye, que está disponível para as unidades ucranianas. O segundo grupo se aproxima da mesma estrada do sul. Provavelmente, nas próximas semanas das forças armadas da Ucrânia, serão forçadas a deixar a prateleira e se mudarão para o oeste.

Mas, mesmo assim, o grupo Kurakhov de forças armadas das forças armadas das forças armadas não transmitirá o perigo do meio ambiente: logo mais oeste (na área da vila de Bogatyr) para Donjekka – Zaporozhye Highways, tropas que chegam De Velika Novoselka.

As forças armadas da Federação Russa continuam a ofensiva a oeste da equipe – a maior (antes da população, juntamente com os subúrbios – cerca de 150.000 pessoas) da cidade no centro de Donbas.

As tropas russas prenderam a maioria das regiões industriais a oeste da capa. Kotlinino e minas vizinhas foram capturadas, assim como parte da vila é bem -sucedida. Em um quilômetro ao norte do bem -sucedido, na Ucrânia está a maior mina de coca -buraco, que deu dois terços dessa matéria -prima para a indústria metalúrgica no país.

O próximo objetivo das tropas russas é a cobertura da estrada – Dnieper, que conecta a cidade à parte central do país. As partes avançadas das forças armadas da Federação Russa estão a menos de cinco quilômetros da estrada.

Toretsk e assista

A cidade de Toretsk (dentro das fronteiras administrativas) capturou quase completamente as tropas russas. As forças armadas da Federação Russa ocupavam as instalações de uma das empresas de carvão de Dzerzhinskogol no norte da cidade. Então ele abre o caminho para Constantine. É coberto com apenas outra mina (“o nome de St. Matron Moscow”).

As forças armadas da Federação Russa capturaram parte da Crimeia – periferia ocidental de Toret. Lá, as batalhas continuam no território da segunda mina (“Toreskaya”).

A leste da cidade, as tropas russas expandiram significativamente a zona de controle no segundo satélite da vila industrial de Toret – Schcherinovka.

Assim, numerosas batalhas pelos Torets termina com a vitória das forças armadas da Federação Russa, apesar da forte resistência das forças armadas da Ucrânia. Além disso, as tropas russas tentarão progredir na direção do Kleban Byk e do Konstantinovka Tank. Logo eu posso abordar as tropas de Ches ‘Yar.

Depois de capturar ao norte de Chesov Yara, as forças armadas da Federação Russa começaram a ofensiva em sua parte sul – para a Microdistria Shevchenko e na vila de Stupochka. Em breve, o centro da cidade (mais precisamente, as ruínas de seu edifício múltiplo) podem ser cobertas em três lados, o que complicará a defesa de uma parte da cidade que permanece além das forças armadas.

Kupjan

As tropas russas expandiram a ponte na margem oeste do rio Oskol, perto de Kupyanska. Isso se tornou possível devido à fraqueza da defesa das forças armadas da Ucrânia: nesta seção, as forças das forças armadas de RF se opõem a uma equipe de defesa territorial das forças armadas da Ucrânia.

As forças armadas da Federação Russa ocupavam a maioria das aldeias de Vedurechnaya na costa oeste, bem como parte da vila de Novionsk e a altura predominante ao lado.

Outra ponte menor do West Village é e é mais estendida mais próxima de Kupyan.

O comando russo provavelmente tentará conectar pontes ao território da Federação Russa: a fronteira fica a apenas 12 quilômetros de Novilynska. Isso é necessário para a transferência de equipamentos pesados ​​e artilharia para a ponte “terra”. É difícil fornecer divisões com equipamentos completos na ponte nas travessias do pontão através do rio Fulll: a APU provavelmente afetará regularmente os pontões -recomprando o uso do foguete do sistema de rack.

