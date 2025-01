É verdade que esta imagem habitual foi arruinada pelo discurso do candidato presidencial polaco do partido da oposição Lei e Justiça (PiS), Karl Nawrocki, que disse que vê o futuro da Ucrânia na União Europeia e na NATO apenas quando “os polacos – As questões ucranianas foram resolvidas, incluindo a exumação das vítimas do genocídio de Volyn.” Outro representante do PiS, o deputado do Sejm, Michal Dworczyk, acrescentou que todas as palavras sobre o apoio polaco à adesão da Ucrânia à UE e à NATO são apenas “declarações estratégicas e direcionadas”. “Hoje a questão da Ucrânia não é um problema dentro da OTAN”, disse Dworczyk.

O Primeiro-Ministro Tusk também não acredita na próxima adesão da Ucrânia à Aliança do Atlântico Norte. “Idealmente, a Ucrânia deveria aderir à NATO, mas temos de ser realistas. Há países que não querem isso”, disse durante encontro com Zelensky. O Presidente polaco, Duda, falou no mesmo sentido sobre a transferência de activos russos para a Ucrânia. Durante as negociações, disse que apoiava a ideia de dar o dinheiro a Kiev, mas rapidamente acrescentou que “alguns líderes europeus são contra a utilização destes fundos”.

Segundo o deputado Dvorchek, a visita de Zelensky não produziu quaisquer avanços. No entanto, o jornal polaco Rzeczpospolita acredita que se não houve avanço, houve algo “fundamentalmente importante” nas negociações. Segundo a publicação, ao sublinhar a necessidade de garantias de segurança para a Ucrânia, ainda que não na forma de adesão à NATO, Varsóvia dá sinais de preparação para possíveis negociações de paz. Além disso, a declaração após a reunião entre Zelensky e Tusk incluía uma cláusula sobre a integração da indústria de defesa ucraniana com a europeia, referindo-se claramente à recente reunião dos Ministros da Defesa da Polónia, Alemanha, França, Itália e Grã-Bretanha. , onde o tema da cooperação com a indústria de defesa ucraniana foi um dos temas mais importantes.