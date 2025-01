Em vez de preto, quem tem estilo sabe que mocassins dessa cor ficam ainda mais chiques com jeans

À medida que os dias vão ficando um pouco mais longos e a promessa de um clima mais quente começa a se concretizar, começo a imaginar o tipo de guarda-roupa que quero cultivar para a próxima temporada. Acolhendo uma paleta mais brilhante, enquanto ainda me apego a alguns dos itens básicos do inverno que aprendi a amar, estou procurando itens especiais que capturem a energia intermediária da estação pela qual estou gravitando agora.

Entre as peças que me chamaram a atenção, nenhuma me encantou tanto quanto os mocassins de camurça marrom que de repente vi por toda parte, principalmente Mocassins de camurça marrom da Saint Laurent que parece ter sido o catalisador deste recente influxo.

Em um tom rico e achocolatado, esses mocassins trazem profundidade e calor aos looks do dia a dia que parecem mais frescos do que seus clássicos pretos. A camurça macia e flexível adiciona uma vibração descontraída e viva, evitando a sensação às vezes abafada dos estilos de couro envernizado ou rígido. Eles atingem o equilíbrio perfeito entre o refinado e o casual, tornando-os a escolha ideal para o estilo do dia a dia.

Um tom neutro tão fácil de colocar em um guarda-roupa mais amplo, acho que os tons marrons combinam bem com uma gama de cores mais ampla do que você poderia ter imaginado inicialmente. Combinando tão bem com tons claros de azul, a tendência dos mocassins de camurça marrom combina particularmente bem com jeans. Além desse macacão clássico, a tendência também fica chique quando usada com jeans cinza ou preto mais temperamental enquanto espera os meses mais frios, ou com calças de algodão conforme a nova estação se aproxima.

Embora visualmente esses sapatos combinem muito bem com uma roupa de inverno, a natureza delicada da camurça macia os torna a melhor escolha para estilizar durante os dias mais claros da primavera e para se proteger da ameaça sempre presente da chuva.

De tons profundos de mogno a estilos leves de café com leite, marcas de designers e grandes nomes estão sendo vítimas dessa tendência crescente. Encantado com os estilos oferecidos na Arket and & Other Stories, também vi essa tendência surgir em algumas das minhas marcas favoritas de calçados sofisticados, incluindo Aeyde e Gianvito Rossi.

Pronto para seguir a tendência? Continue lendo para descobrir nossa seleção dos melhores mocassins de camurça marrom abaixo.

COMPRAR MOCCASINS DE CAMURÇA MARROM:

Acredite em mim, eles não ficarão em estoque por muito tempo.

SÃO LAURENTE Mocassim mocassim de camurça com logo

Use-as com meias de lã ou sozinhas.

e outras histórias Mocassins de camurça A tendência do marrom chocolate está decolando agora.

Gucci Mocassim Jordan Gucci Não podemos falar de mocassins sem falar da Gucci.

Eu sempre volto ao Me+Em por seus fundamentos elevados.

Workshop ATP Mocassins de camurça Airola Tons ricos de marrom sempre combinam bem com jeans.

Coleção M&S Mocassins rasos de camurça

Gianvito Rossi Mocassins de camurça Harris 20 O salto bloco adiciona altura extra sem sacrificar o conforto.