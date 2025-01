O departamento de Rosselkhoznadzor realizou uma inspeção não programada no Zoológico de Zverograd, onde os animais eram mantidos com graves violações. Segundo a assessoria de imprensa das autoridades fiscalizadoras, o zoológico se posiciona como uma exposição de animais.

Eles criam pássaros – pavões, galinhas e papagaios, além de guaxinins, texugos, porquinhos-da-índia, coelhos, macacos, furões, raposas e porcos-espinhos. Primeiro, descobriu-se que o zoológico funcionava sem licença e os organizadores não garantiam a segurança dos animais nem dos visitantes.

Em particular, não havia barreiras e as pessoas podiam entrar livremente em contacto com os animais; Nem todas as áreas correspondiam ao tamanho dos animais, ou seja, algumas eram francamente apertadas. A ração dos animais era armazenada de forma aleatória, a alimentação dos animais não era monitorada e as gaiolas não eram prontamente limpas de sujeira e fezes.