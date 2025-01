Em Vladimir, investigadores pedem afastamento do treinador de ginástica do trabalho

Em Vladimir, está em curso uma investigação criminal, iniciada pela secção regional da Comissão de Investigação, sobre o desempenho indevido de funções na educação de um menor, envolvendo tratamento cruel.

Anastasia Savvateeva-Subbotina, treinadora da Escola Desportiva da Reserva Olímpica No. 5, é suspeito de abuso físico e psicológico de crianças. A mulher recebeu medida preventiva em forma de multa para não sair do local. Além disso, a investigação pede que ela seja afastada do coaching.

“Uma petição foi enviada ao tribunal para demiti-la de seu cargo. Os interrogatórios dos funcionários da academia continuam”, disse Evgenia Gorina, assistente sênior do chefe da Diretoria de Investigação do Comitê de Investigação da Rússia para a região de Vladimir.

A treinadora está atualmente em licença médica, portanto a questão da suspensão será decidida após sua recuperação. Mas mesmo que a Justiça decida pela demissão, o salário da mulher será retido, pois ela tem três filhos.

A Federação Russa de Ginástica disse que condenou veementemente o incidente.

“Tal comportamento é absolutamente inaceitável e contradiz todos os princípios de trabalho dos treinadores e das instituições de ensino complementar na área do desporto. A Federação está pronta para fornecer assistência total às agências de aplicação da lei no estabelecimento de todos os detalhes do que aconteceu.” disse na declaração.

Antes do início do processo criminal, Anastasia Savvateeva-Subbotina tinha uma boa reputação na academia. No site da instituição observadoque o formador se enquadra na categoria de qualificação mais elevada e tem mais de 19 anos de experiência. Por seu trabalho ela recebeu um certificado honorário do Ministério dos Esportes da Rússia.