Em Vladimir, os professores serão enviados para outra escola

Baseado em Viro, ocorreu uma escola de professores regionais. As primeiras lições já ocorreram. Os professores aprenderão novas tarefas com o processo educacional para revelar seu potencial profissional e criativo, disse o governo regional.

Na véspera das lições, crianças em idade escolar e pais retrataram em conjunto o professor perfeito. Professores legais conheceram as necessidades dos alunos e desenvolveram as 10 melhores habilidades para se aproximar desse “ideal”. As lições para os professores de aula ocorrerão na forma de treinamento e seminários, bem como na forma de consultas individuais.

A participação neles fará cursos nas regiões da região.