Em Vladivostok, morreu um estudante que fazia estágio em um porto pesqueiro

Uma menina de 20 anos morreu em 21 de janeiro no território do porto de pesca marítima OJSC de Vladivostok. Segundo informações preliminares, ela estava lá com funcionários da alfândega no âmbito de uma prática industrial.

Departamento de Pesquisa de Transporte Primorsky do MSUT IC Oriental da Rússia organizado investigação preliminar sobre o facto de um camião ter atropelado uma rapariga com base em crimes referidos no artigo 143.º do Código Penal da Federação Russa (violação dos requisitos de protecção do trabalho), artigo 109.º do Código Penal da Federação Russa (causando o morte por negligência) e artigo 293 do Código Penal da Federação Russa (negligência).

As circunstâncias do incidente estão sendo determinadas. Uma decisão processual será tomada com base nos resultados da inspeção.