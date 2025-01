O dia dos estudantes russos da Universidade mais importante do Extremo Oriente começou a ser comemorado no dia anterior, na sexta -feira, 24 de janeiro. Eventos solenes começaram com a ascensão da bandeira – uma gigantesca tricolor. Um painel de mais de 150 metros quadrados abaixo do hino nacional da Federação Russa subiu para o topo de um mastro de mastros.

“Um novo símbolo apareceu no coração do campus da FEFU. Agora o tricolor russo pode ser visto de quase todos os lugares do campus, ele conhece todos os convidados da ilha e recebe navios que vêm no porto de Vladivostok. Obviamente, vou Seja a bandeira na costa do Pacífico, é um símbolo da unidade da comunidade de estudantes, professores, cientistas e graduados de nossa bela universidade “, disse o reitor Boris Korobets.

Ao construir estações trabalhadas, onde era possível enviar cartões de etail para membros da família e amigos. As zonas fotográficas claras e as zonas interativas abertas, uma cerimônia de prêmio dos melhores alunos do FEFU. O programa criativo e um disco trovejaram.

Hoje em dia, os alunos da FEFU estão esperando a batalha intelectual “Quiz, pliz!”, E à noite haverá uma palestra por estudantes de interpretar autores modernos sobre a vida estudantil.