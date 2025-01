Em Vladivostok, quatorze pessoas serão julgadas por organizarem uma rede de cassinos subterrâneos

De acordo com a investigação, de dezembro de 2018 a março de 2024, membros de um grupo criminoso organizado praticaram jogos de azar em cinco edifícios não residenciais nas ruas Pikhtovaya, Kalinin, Nadibaidze, Ladygina e Gornaya. A receita recebida pelos réus durante todo o período de atividades ilegais excede nove milhões de rublos.

Policiais realizaram buscas e apreenderam equipamentos utilizados nos jogos. Além disso, um milhão de rublos foi encontrado no carro de um dos suspeitos.

A investigação do processo criminal ao abrigo da Parte 3 do artigo 171.2 do Código Penal da Federação Russa (organização e conduta ilegal de jogos de azar) foi concluída. Os réus e seus advogados familiarizaram-se com seu material.