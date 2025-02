Em Vladivostok, um monumento será fundado com voluntários da costa de seus

O conceito de monumento inclui a criação de uma composição escultural com as imagens do exército e da criança. Esboços diferentes estão sendo desenvolvidos atualmente. O principal objetivo do projeto é perpetuar a memória de voluntários que sacrificaram seu tempo e vida para defender seu país de origem.

A região da região observou que os estudantes da Escola Militar de Usuri Suvorovsky e da Escola Naval Nakhimovsky atrairão os últimos esboços do monumento para a discussão e a escolha do último esboço.

O projeto se tornou um dos vencedores da competição de subsídios por organizações sem fins lucrativos de orientação social. A instalação do monumento está planejada para 2025 em uma cadetpleina em Vladivostok.