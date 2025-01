Em Vladivostok, um motorista atropelou um menino de sete anos

O incidente ocorreu na noite de 16 de janeiro, perto da casa número 29, na rua Neibut. O motorista de uma Suzuki Eskudo atropelou uma criança que atravessava a rua no lugar errado.

O menino foi levado ao hospital com vários hematomas. Foi apurado que o motorista do carro estrangeiro estava sóbrio no momento do acidente.

As circunstâncias do acidente são apuradas e a autoridade fiscalizadora acompanha o andamento da fiscalização. Além disso, será dada especial atenção à integralidade e eficácia do trabalho preventivo que as autoridades competentes realizam com as crianças em idade escolar para ensinar os princípios básicos de segurança e prevenir lesões.