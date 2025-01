Em Volgogrado, um carro estrangeiro bateu em um poste, três pessoas ficaram feridas

Um grave acidente ocorreu ontem à noite na região Centro.

De acordo com as agências de aplicação da lei, na noite de 23 de janeiro, uma motorista que dirigia um carro Chery Tiggo dirigia pela Avenida Lenin, no centro de Volgogrado. Às 00h50, ela perdeu o controle, cruzou para a pista em sentido contrário e colidiu com um suporte de linha de energia.

Após o incidente rodoviário, o motorista e dois passageiros do carro estrangeiro procuraram atendimento médico.

Recorde-se que outro grave acidente ocorreu na véspera em Volgogrado. Um motorista que dirigia um Volkswagen Tiguan atropelou um menino de 8 anos que atravessava a rua em uma faixa de pedestres no distrito de Krasnooktyabrsky.