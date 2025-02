Na região de Voronezh, eles “reiniciaram” o programa separado de coleta de resíduos. Nos anos anteriores, a implementação do projeto não forneceu os resultados esperados. Eles decidiram atualizar a iniciativa.

Primeiro de tudo, eles decidiram se concentrar em três momentos -chave:

Forme uma lista de sites para instalar recipientes sob resíduos secos e úmidos;

Organize o transporte de RSU usando caminhões de lixo especializados;

Linhas separadas para várias categorias de resíduos no complexo de classificação de lixo.

Como um programa atualizado, o projeto começou a trabalhar no distrito central de Voronezh. Para fazer isso, organize Mais de 100 sites de contêineresOnde os resíduos serão classificados por duas categorias: matérias -primas mistas e secundárias. Isso já foi relatado pelo prefeito Sergey Petrin. Se o plano ocorrer de acordo com o plano, o projeto começará a ser distribuído no distrito de Leninsky, na capital de Chernozemye, então no distrito de Semiluksky da região de Voronezh.

Lembre -se de que os caminhões de lixo da marca apareceram na cidade desde 15 de janeiro de 2025. Eles começaram a tomar sistematicamente recipientes especiais e marcados, lixo em formato separado. Anteriormente, os moradores locais reclamaram que, com o reorganização (mistura de resíduos), o operador regional se recusa a levar o lixo em modo separado. Agora, as autoridades concordaram que o operador o fará em qualquer caso, para que os moradores de Voronezh estejam convencidos da sequência e da consistência dessas ações. Talvez, dessa maneira, uma coleção de resíduos separados seja formada na cidade.