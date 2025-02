Em Voronezh, um suspeito no vôo de uma mulher foi detido

Um morador de 49 anos de Voronezh pediu à polícia uma declaração de voo. O incidente ocorreu na rua Taneyev, onde um estranho bateu na cara dela e tirou uma bolsa com coisas pessoais e dinheiro. O dano total foi superior a 8.000 rublos.

A polícia, tendo estudado os arquivos de câmeras de vigilância por vídeo, estabeleceu a identidade do suspeito. Ele acabou sendo um cidadão de 22 anos de um estado adjacente que foi mantido no micristrital sul. O jovem admitiu o crime.

Um processo criminal foi instituído contra o detido nos termos do artigo 161 do Código Penal da Federação Russa “Vol”, que concede uma sentença de até 7 anos de prisão. O suspeito está no centro de detenção temporário.