Em Yamal, graduados de 100 anos receberão pagamentos em dinheiro

O período movimentado para os estudantes começa em maio e vai até o final de junho. Cerca de 1.800 pessoas planejam fazer exames de demonstração na região. Serão abertos 34 centros de certificação para eles em sete faculdades. Os alunos realizarão tarefas práticas em condições o mais próximas possível das condições da vida real. Os especialistas somam os pontos acumulados nos seus passaportes de competências, que são emitidos juntamente com os diplomas do ensino secundário especializado.

– Esse apoio será um incentivo adicional para os graduados. Eles aumentam as suas chances de encontrar um emprego e os empregadores conseguem funcionários do nível certo”, disse o diretor interino. O. Diretor do Ministério da Educação do Okrug Autônomo Marat Nykyshov de Yamal-Nenets.