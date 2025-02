Em Yaroslavl, a candidatura do novo Diretor do Fundo Réblée é nomeado

Em Yaroslavl, foi lançado o procedimento eleitoral para o novo diretor de fundo de reparo de capital de prédios de apartamentos. De acordo com a legislação atual, o novo chefe do fundo deve ser eleito de vários candidatos após vários estágios de seleção.

Dois candidatos foram submetidos ao primeiro estágio. O jogo atual, o diretor dos fundos Alexei Ryabchenkov. E Alexey Smirnov, diretor assistente da SE North Vodokanal.

A competição foi anunciada em 9 de janeiro. Em 3 de fevereiro, a Comissão verificou os pacotes dos candidatos. De acordo com os resultados da auditoria, o antigo ryabchenkov passou na seleção competitiva. E Alexei Smirnov – Não.

As etapas de seleção a seguir são um conhecimento da estrutura regulatória para serviços de habitação e município. O terceiro passo é a aprovação do candidato pela Assembléia Legislativa Regional.

O Sr. Ryabchenkov pode ser o primeiro após uma longa pausa aprovada pelo Chefe do Fundo de Redesign. Até este ano, por dois anos, 5 gerentes com o prefixo “Vio” foram substituídos na posição.

Antes disso, 4 anos de 2019 a 2023, os assuntos do Fundo eram governados pelo diretor romano Gainutdinov. Atualmente, é acusado em um processo criminal por fraude com fundos do fundo.