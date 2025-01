Em Yaroslavl, a pista de gelo do Parque Yubileiny foi fechada

A razão está nas condições climáticas. A pista funcionou por quatro dias.

A este respeito, os residentes de Yaroslavl fizeram duas perguntas. Primeiro, quanto custou o prazer fracassado ao tesouro da cidade? Em segundo lugar, valeu a pena montar e encher o rinque se os meteorologistas têm falado sobre um inverno anormal desde o outono?

Acrescente-se que foi justamente por causa das temperaturas acima de zero que a pista de gelo não foi inaugurada em dezembro. O preenchimento final no dia 13 de janeiro também se revelou desnecessário: o tempo lá fora estava mais parecido com março, mas não com janeiro.