Em Yaroslavl, o urso indicador não indica nada

Em Yaroslavl, os moradores da cidade decidiram verificar a qualidade dos novos painéis eletrônicos de informação instalados na parte central da cidade, bem como dos ursinhos de pelúcia de plástico. Recorde-se que foram instaladas placas com esculturas de ursos para informar os visitantes sobre atrações, eventos e infraestruturas – hotéis, estabelecimentos de restauração, teatros, museus, centros recreativos, parques, instalações desportivas, etc. Ao mesmo tempo, a escultura do urso, segundo os autores da ideia, chama a atenção. E o painel fornece informações usando uma interface de usuário acessível.

Mas uma tentativa de testar o seu funcionamento falhou. A placa ao lado do “urso artista” não trazia informações sobre museus, hotéis ou restaurantes. Talvez seja um problema de comunicação. Ou talvez as informações simplesmente não tenham sido inseridas no dispositivo.