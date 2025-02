Os funcionários da Guarda Russa conseguiram salvar a vida de um homem que estava prestes a pular da janela do High Piper. O incidente com a salvação de um suicidnik ocorreu na noite de 31 ngs no distrito de frutas de Yaroslavl.

Moradores de um prédio de vários estágios chamado escritório da Guarda Russa. Eles viram na janela do apartamento no 9º andar de um jovem. Ele tentou cometer suicídio. Eles dissuadiram o que podiam, mas não conseguiram resolver o problema. Após a ligação, os funcionários da STR “Strela” do escritório da Guarda Russa na região de Yaroslavl se mudaram para os eventos.

“Dados os detalhes do treinamento dos funcionários das Forças Especiais de Rosgvardi, que contém os especialistas em véu, o chefe da organização territorial decidiu enviar os funcionários do SOBR com precisão para a salvação do homem.

Durante a operação de resgate, o lutador das Forças Especiais acrescenta com a ajuda de equipamentos de alta ração descendo do telhado para a janela e treinaram o homem no apartamento. Após as ações coordenadas do escritório de Sobr da Guarda Russa na região de Yaroslavl, o jovem não ficou ferido “, relata o departamento.

O jovem foi transferido para a polícia e os médicos.