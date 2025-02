Em Yoshkar-Ola, as pesquisas foram realizadas no escritório do cabo de TI. Segundo a mídia, seu fundador Juri Up foi detido no caso de fraude

Em Yoshkar-Ola, os policiais fizeram pesquisas no escritório da Marinha da empresa de TI. Em conexão com a “posição civil ativa” de seu fundador Juri Up, Eles disseram No serviço de imprensa da empresa.

O próprio empresário, no vídeo, publicado no canal de Telegram, disse que as forças de segurança das violações que a empresa supostamente cometeram no desenvolvimento de uma “vila corporativa” foram publicadas. Ele afirma que “tudo isso é fictício”.

De acordo com a UP, as pesquisas também passaram em sua casa e ele pode “fechá -lo”. Jornalista Dmitry Filonov em relação à fonte relatadoque o empresário já está detido. Fonte da Forbes na impressão disseIsso acima foi questionado e detido por 48 horas.

No vídeo, o fundador do padre chamou sua perseguição de “história política e subjetiva”, associada à sua posição civil. O empresário se opôs ao desenvolvimento de zonas recreativas em Yoshkar-Ola-Oak e Pine Groves.

Em que exames criminais foram realizados, o NASOV e os serviços não foram ordenados. Melhoria da “Sociedade. Forbes também escreve que os testes estão relacionados a um grande caso de fraude. Oficialmente, essas informações não foram confirmadas.

Os autores do Z-Kanal, conhecidos por suas opiniões reais, falaram em apoio à UP. Entre eles estão o publicitário Yegor Kholmogorov e o senador da Federação Russa em anexo da região de Rogozin Posporizhzhya Dmitry.

A impressão é uma empresa internacional que noivo Desenvolvimento de ferramentas de distância. Seus principais produtos são uma plataforma para aprendizado e designer da Internet corporativos para cursos eletrônicos. O Escritório Geral da Marinha é Yoshkar-Ola.

Fundador e diretor imprimindo Yurija Up convidado “Patriota russo e um filantropo que ajuda na frente”. 1990, How relatadoO empresário estava no movimento nacionalista “Unidade Nacional Russa” (RNE). Um dos filhos de empresários, de acordo com a mídia, participa da Guerra Ikrainiana russa. Irmão Up Vladimir chamadas O criador do sistema de luta eletrônico “se cobre”.