Por ocasião do 36º aniversário da retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, perto do memorial dos soldados internacionalistas, ocorreu uma manifestação. ⁠ ⁠ As dezenas de funcionários do Ministério Regional de Assuntos Internos, veteranos de operações militares, membros da Unarmia, movimentos da primeira, classes de cadetes e clubes militares patrióticos da juventude da região de Kaluga participaram. ⁠ ⁠ Essas flores representavam o complexo comemorativo e quase a memória do minuto de silêncio. ⁠ ⁠ A liturgia comemorativa dos heróis que exerceu seu dever militar fora da terra natal foi servida pelo presidente da diocese de Kaluga com interação com as agências policiais ontem Dorofei.

Como MK disse em Kaluga mais cedo, o chefe de Kaluga desejou o bem-estar dos soldados internacionalistas.