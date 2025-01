A acusação foi apresentada nos termos da Parte 3 do Artigo 30, Parte 1 do Artigo 105 do Código Penal da Federação Russa.

Segundo os investigadores, em 11 de janeiro, em Yuzhno-Sakhalinsk, no cruzamento das ruas Yesenin e Komsomolskaya, um residente local de 40 anos causou um conflito enquanto dirigia. Ele então pegou um machado e tentou acertar a vítima na cabeça.

O suspeito já foi preso. É tomada uma decisão sobre a escolha de uma medida preventiva para ele.