Embaixada francesa entre várias missões atacadas na capital do Congo na ofensiva rebelde no leste de Rubber City

Nervoso manifestantes atacou o Embaixada da França nele República Democrática do Congo Terça de manhã, incendiando os pneus fora da missão na capital Kinshasaonde protestos Eles também foram realizados do lado de fora das embaixadas de vários países africanos, bem como dos Estados Unidos.

“A embaixada francesa em Kinshas Jean-Noel Barrot Ele confirmou o ataque em sua conta X.

Os vídeos compartilhados em redes sociais mostraram a multidão irritada que incendiou a embaixada francesa quando os manifestantes acusaram Paris de “apoiar o exército de Ruanda, que invadiu o Congo disfarçado como M23 rebeldes“

A situação no leste do Congo está se deteriorando, com pelo menos 17 forças sul -africanas, Ugandes e ONU mortas em confrontos com rebeldes M23 na segunda -feira.

Um manifestante também foi visto em outro vídeo viral e um post de redes sociais que escalavam a parede da embaixada da França, enquanto outros escreveram slogans contra o presidente francês Emmanuel Macron, nas paredes das ruas.

Os manifestantes também foram demonstrados fora da embaixada dos Estados Unidos em Kinshasa, enquanto os rebeldes do M23 continuaram sua ofensiva no leste do Congo, de acordo com fontes locais e relatórios da mídia.

As forças de segurança usaram gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes fora da embaixada dos Estados Unidos.

Ao receber a mobilização do apoio às forças armadas congolitas, o governo de Kinshasa condenou o vandalismo.

Um porta -voz disse que o governo está “fortalecendo as medidas de segurança das embaixadas”.

No início da segunda -feira, os rebeldes do M23, que supostamente são apoiados por Ruanda, alegaram ter assumido o controle da cidade de borracha leste, enquanto Kinshasa disse que as forças de Ruanda estavam presentes.

Até agora, pelo menos 25 pessoas foram mortas em borracha e nove em Ruanda. Centenas foram feridos nos confrontos em andamento.

Os habitantes locais dizem que as forças e os rebeldes do governo controlam partes da cidade de 3 milhões de pessoas, incluindo pessoas deslocadas internamente.

Enquanto isso, os manifestantes também agrediram e saquearam a embaixada de Uganda, acusando Uganda de apoiar os representantes de Ruanda, referindo -se aos rebeldes M23.

Os manifestantes também atacaram a embaixada do Quênia em Kinshasa.

O Ministério das Relações Exteriores do Quênia disse em comunicado que os manifestantes atacaram o Quênia, Uganda e África do Sul.

Os “Manifestores Mero -Damn … estão expressando seu descontentamento no conflito na parte oriental daquele país”, disse o ministério, pedindo às autoridades de Kinshasa que tomem medidas apropriadas.