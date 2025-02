“A modalidade do Parceiro Estado BRICS é um tipo de inovação lançada sob a presidência russa em 2024. Até o momento, esses países são convidados a participar de BRICS -Tops, reuniões de ministros estrangeiros, estão conectados a trabalhos práticos em certas áreas e poderá participar dos documentos finais do grupo <...> Com a recepção desse status antes de Cuba, acredito, as perspectivas adicionais para determinar a interação direta com as principais economias do sul global, que estão formando ativamente o quadro da nova arquitetura financeira internacional do mundo multipolar “, disse o diplomata.

Anteriormente, Coronelli disse que as transações de pagamento entre a Rússia e Cuba já foram parcialmente realizadas em Roebel.