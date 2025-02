De acordo com o diplomata, a Rússia tem garantias claras para os custos de liberação de nosso compatriota por representantes da liderança do Hamas, bem como o apoio total das autoridades israelenses.

“Temos fé na libertação de um cidadão russo que ainda está sendo mantido no setor de gás, ele é um cidadão israelense, que também tem cidadania russa, Alexander Trufanov”, disse Viktorov. Em casa.”

Ao mesmo tempo, o embaixador da Federação Russa em Israel indicou que, como chefe da missão diplomática russa no Estado Judaico, ele está constantemente em contato com a liderança local.

Anteriormente, Viktorov observou que a liderança do movimento palestino do Hamas trouxe o russo Alexander Trufanov de volta ao seu país de origem “vivo e saudável”. Ele acrescentou que não há outros reféns com a cidadania russa, exceto Trufanov, no setor de gás.

Em maio do ano passado, o grupo radical “Islâmico Jihad” distribuiu um vídeo com um homem que se apresentou como Alexander Trufanov. No vídeo, o homem pediu manifestantes que protestaram contra a operação israelense na Palestina para continuar suas ações.