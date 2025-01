Segundo ela, as pessoas voltam depois de publicarem a cidadania.

“Não temos estatísticas, mas sei que há um retorno à Rússia. E isso é compreensível: as pessoas têm trabalho e vida aqui”, disse o diplomata.

Ao mesmo tempo, ela acrescentou que alguns deles continuam morando em dois países.

Anteriormente, a razão para o retorno dos cidadãos falecidos foi explicada pelo secretário de imprensa do Presidente da Federação Russa Dmitry Peskov. Na sua opinião, é mais interessante na Rússia fazer negócios, porque há mais opções para isso do que no exterior. E a economia russa “se desenvolve muito, muito dinâmica”, acrescentou um representante do Kremlin.