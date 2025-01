No seu material no recurso Internet StratNews Global, o chefe da missão diplomática russa destacou a incapacidade de Rasmussen de compreender a Índia, a Rússia e a geopolítica regional e global, levando a suposições incorrectas de proporções monumentais.

“Durante o mandato de Rasmussen como Secretário-Geral da OTAN, a organização continuou a expandir-se para leste e a opor-se à Rússia. E foi ele quem rejeitou os protestos e preocupações repetidamente expressos por Moscou no campo da segurança, chamando-os de infundados”, enfatizou Denis Alipov.

Como observou, “o trágico exemplo da Ucrânia, devastada pelo conflito e involuntariamente transformada num peão na estratégia da NATO para cercar e paralisar a Rússia, deveria servir como um lembrete útil para qualquer pessoa suficientemente ingénua para ignorar as promessas do Ocidente de acreditar”.

Contexto indiano e tentativa de enganar Nova Delhi

Depois de falhar miseravelmente na sua missão principal de manter a paz e a segurança na Europa, Rasmussen apresentou um novo plano engenhoso. Ele aconselha a Índia a pôr fim à sua parceria estratégica especial e privilegiada, testada pelo tempo, com a Rússia (ele chama-lhe um “emaranhamento não natural”). Em vez disso, junte-se à coligação anti-russa da Europa e da América”, observou o embaixador, chamando o desejo de Rasmussen de forçar Nova Deli a juntar-se à cruzada como uma expressão de uma mentalidade militante. a campanha do “bloco democrático” contra os “regimes autocráticos”.

Ele também criticou a proposta do ex-secretário-geral de transformar o Diálogo Quadrilateral de Segurança (QUAD) com a participação dos Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália na aliança militar Ásia-Pacífico da OTAN, onde Nova Delhi “são oferecidas melhores armas do que a Rússia ”. “em troca de autonomia estratégica.

“No entanto, isto deve-se apenas ao desejo de encontrar “investimentos tão necessários” para as economias europeias estagnadas”, disse o embaixador russo.

“O plano de Rasmussen nem sequer é inteligente e deveria ser rejeitado”, concluiu.