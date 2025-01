Emergência climática: 2024 bate recordes com temperaturas globais superiores a 1,5°C | Notícias do mundo

Oxford (Reino Unido), 12 de janeiro (The Conversation) O clima da Terra viveu o seu ano mais quente em 2024. Inundações extremas em abril mataram centenas de pessoas no Paquistão e no Afeganistão. Uma seca que durou um ano deixou os níveis do rio Amazonas nos níveis mais baixos de sempre. E em Atenas, na Grécia, a antiga Acrópole ficava fechada à tarde para proteger os turistas do calor perigoso. Um novo relatório do Serviço de Alterações Climáticas Copernicus da UE confirma que 2024 foi o primeiro ano registado com uma temperatura média global superior a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais.

Todos os continentes, exceto a Australásia e a Antártica, experimentaram o ano mais quente já registrado, com 11 meses do ano excedendo o nível de 1,5 graus Celsius. As temperaturas globais têm estado em níveis recordes – e continuam a subir – há vários anos. O ano mais quente já registrado foi 2023. Os dez anos mais quentes já registrados ocorreram na última década. Mas esta é a primeira vez que um ano civil excede o limite de 1,5 graus Celsius.

O calor está ligado

Os cientistas do Copernicus usaram a reanálise para calcular aumentos de temperatura e estimar mudanças em eventos extremos. A reanálise ocorre em tempo real, combinando observações de tantas fontes quanto possível (incluindo satélites, estações meteorológicas e navios) com um modelo de previsão meteorológica de última geração, para criar uma imagem completa do clima em todo o mundo. durante todo o ano passado.

O conjunto de dados resultante é uma das principais ferramentas utilizadas por cientistas de todo o mundo para estudar o tempo e o clima. Limitar o aquecimento global sustentado a 1,5 graus Celsius é um objectivo fundamental do Acordo de Paris, o tratado internacional de 2015 que visa mitigar as alterações climáticas. As 195 nações signatárias comprometeram-se a “continuar os esforços” para manter o aquecimento médio a longo prazo abaixo de 1,5 graus Celsius.

Embora atingir 1,5 graus Celsius em 2024 seja um marco, ultrapassar 1,5 graus Celsius num único ano não constitui ultrapassar o limiar de Paris. As flutuações climáticas de ano para ano significam que mesmo que um único ano exceda 1,5 graus Celsius, a média de longo prazo ainda pode ficar abaixo desse valor. É a esta temperatura média de longo prazo que o acordo de Paris se refere. A média atual de longo prazo é de cerca de 1,3 graus Celsius.

Fatores naturais, incluindo um forte El Niño, contribuíram para o aumento das temperaturas em 2024. O El Niño é um fenómeno climático que afeta os padrões climáticos a nível mundial e provoca temperaturas elevadas dos oceanos no Pacífico tropical.

Pode aumentar as temperaturas médias globais e tornar mais prováveis ​​eventos extremos em algumas partes do mundo. Embora estas flutuações naturais tenham intensificado as alterações climáticas causadas pelo homem em 2024, noutros anos actuam para arrefecer a Terra, reduzindo potencialmente o aumento da temperatura observado num determinado ano.

Embora os objectivos concentrem as mentes dos decisores políticos, é importante não nos concentrarmos demasiado naquilo que, de uma perspectiva científica, são objectivos bastante arbitrários. A investigação demonstrou que os impactos catastróficos, como o derretimento rápido e potencialmente irreversível da camada de gelo da Gronelândia, tornam-se mais prováveis ​​com cada pequena quantidade de aquecimento.

Estes efeitos podem ocorrer mesmo que os limites sejam excedidos apenas temporariamente. Em suma, cada décimo de grau de aquecimento é importante. O que, em última análise, afecta os seres humanos e os ecossistemas é a forma como as alterações climáticas globais se manifestam no clima e no clima regionais. A relação entre o clima global e o tempo não é linear: 1,5 graus Celsius de aquecimento global podem causar ondas de calor individuais que são muito mais quentes do que o aumento médio das temperaturas globais.

A Europa registou o seu ano mais quente em 2024, que se manifestou em fortes ondas de calor, especialmente no sul e no leste da Europa. Partes da Grécia e dos Balcãs sofreram incêndios florestais que queimaram grandes áreas de florestas de pinheiros e casas. Este novo relatório mostra que 44% da população mundial sofreu um stress térmico forte ou maior em 10 de julho de 2024, 5% mais do que o máximo médio anual.

Especialmente nos países de baixo rendimento, isto pode levar a piores resultados de saúde e a um excesso de mortes. O relatório destaca também que o teor de humidade atmosférica (precipitação) em 2024 foi 5 por cento superior à média dos últimos anos. O ar mais quente pode reter mais umidade e a água é um poderoso gás de efeito estufa que retém ainda mais calor na atmosfera.

O que é mais preocupante é que este maior teor de humidade significa que eventos de precipitação extrema podem tornar-se mais intensos. Em 2024, muitas regiões sofreram inundações destrutivas, como Valência, Espanha, em Outubro passado. Não é tão simples como um maior teor de humidade provoca precipitações mais extremas: os ventos e os sistemas de pressão que modificam o clima também influenciam e podem ser afectados pelas alterações climáticas. Isto significa que a precipitação pode intensificar-se ainda mais rapidamente em algumas regiões do que o teor de humidade da atmosfera.

Para garantir que o aquecimento não exceda 1,5 graus Celsius durante um período prolongado e evitar os piores efeitos das alterações climáticas, temos de reduzir rapidamente as emissões de gases com efeito de estufa. É também vital adaptar as infra-estruturas e proteger as pessoas dos extremos sem precedentes causados ​​pelos níveis actuais (e futuros) de aquecimento.

Com condições mais frias no Pacífico tropical, resta saber se 2025 será tão quente como 2024. Mas este novo recorde deverá realçar a enorme influência que os humanos estão a ter no nosso clima e servir de alerta para todos nós. (A conversa) PY