Emir do Qatar reúne-se com delegação do Hamas em conversações sobre cessar-fogo em Gaza | Notícias do mundo

O Emir do Qatar, Xeque Tamim bin Hamad Al Thani, reuniu-se com uma delegação do Hamas liderada por Khalil al-Hayya, membro do gabinete político do Hamas, de acordo com um comunicado do Emiri Diwan, o gabinete administrativo do emir.

Os dois lados mantiveram conversações focadas nas negociações de cessar-fogo em curso em Gaza e nos esforços para garantir uma trégua de longo prazo no enclave palestino, de acordo com o comunicado.

A reunião ocorreu no momento em que um alto funcionário do Hamas disse no início do dia que o grupo havia dado uma resposta “positiva” a um projeto de acordo de cessar-fogo em Gaza oferecido por mediadores na capital do Catar, Doha, informou a agência de notícias Xinhua.

Durante a reunião, o emir também reafirmou a posição inabalável do Qatar sobre a causa palestiniana e o seu firme apoio aos direitos legítimos do povo palestiniano de estabelecer um Estado independente baseado nas fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como capital.

Um funcionário familiarizado com o processo de negociação em Doha, que desejou permanecer anônimo, disse: “O Hamas não expressou qualquer objeção ao projeto, esperando que um cessar-fogo seja alcançado o mais rápido possível para acabar com o sofrimento do povo palestino no enclave costeiro.”

“Atualmente estamos aguardando a resposta final de Israel”, acrescentou.

Na manhã de segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, confirmou que houve “progresso” nas negociações no Catar e que Israel “está trabalhando duro para chegar a um acordo”.

Nos últimos meses, os esforços de mediadores do Egipto, do Qatar e dos Estados Unidos não conseguiram chegar a um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas desde a primeira trégua, que durou uma semana entre Novembro e Dezembro de 2023.

Israel e o Hamas estão envolvidos num conflito mortal depois que o Hamas lançou um ataque ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, durante o qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e cerca de 250 foram feitas reféns.