A água forma ativamente um ecossistema de IA por meio de programas estaduais e projetos de infraestrutura. Apesar da ausência de uma base científica histórica, o país está apostando na rápida implementação de tecnologias e atrai especialistas globais.

A criação do Ministério da IA ​​(2017) é a primeira organização estatal no mundo responsável por coordenar políticas no campo da inteligência artificial. Sua tarefa principal é a integração da IA ​​em 9 setores da economia local, incluindo transporte, assistência médica e educação.

A estratégia nacional da IA ​​2031 fornece um aumento na eficiência dos serviços públicos em 50% devido à automação, redução nos custos de energia e à criação de 40.000 novos empregos no setor de IA.

Outro ponto é o investimento em supercululadores – por exemplo, o projeto Mbzuai (Universidade de Muhammad Bin Zaida) com um orçamento de US $ 1,5 bilhão, que prepara especialistas em classe mundial e lidera estudos no campo da aprendizagem automática.

Exemplos práticos da implementação da IA

Os Emirados Árabes Unidos declaram os objetivos não apenas, mas também implementam projetos específicos:

Smart City Dubai:

-A introdução de plataformas de IA para transporte de transporte, como regulamentação automática dos semáforos, de acordo com a análise de tráfego em tempo real.

– Uso de IA em cuidados de saúde: Sistema de Saúde NABTA para diagnóstico personalizado e previsão de doenças.

Energia:

– Masdar usa a IA para otimizar as usinas solares, aumentando sua eficiência de 20%

Serviços públicos:

-O assistente virtual “U-SK” nos processos de Dubai 90% dos pedidos dos cidadãos sem a participação de uma pessoa, reduzindo o tempo de processamento de 3 dias para 3 minutos.

Cooperação internacional e atrair talento

A ausência de história científica é compensada por parcerias globais e a criação de condições atraentes para empresas estrangeiras:

Cooperação com gigantes tecnológicos:

-Parternet com IBM para o desenvolvimento de soluções de IA em logística.

– Projetos com a Microsoft no campo dos cálculos de nuvem e análise de dados.

Zonas econômicas gratuitas:

– A área do campus de Dubai AI oferece vantagens tributárias e procedimentos de visto simplificados para startups e pesquisadores.

O programa de visto de ouro é a publicação de vistos e especialistas a longo prazo, que atraíram mais de 5.000 especialistas do exterior.

Otimismo contrário aos desafios: em que se baseia?

Os céticos observam corretamente que os Emirados Árabes Unidos não estavam associados à ciência. No entanto, o país demonstra uma abordagem única que combina três fatores -chave:

Velocidade e flexibilidade:

– A ausência de barreiras burocráticas permite testar e ampliar rapidamente projetos. Por exemplo, “caixas de areia” regulatórias para a IA-startapapas.

Poder financeiro:

-A Fundação G42, com um capital de US $ 10 bilhões, investe em IA-Startapa e pesquisa, incluindo o desenvolvimento de modelos de idiomas em árabe.

Concentre -se em ética e estabilidade:

– Em 2022, a água adotou o primeiro código ético global, que regulou a transparência de algoritmos e proteção de dados. Isso aumentou a confiança dos parceiros internacionais.

Ligações e críticos

Apesar dos sucessos, a água enfrenta problemas:

Dependência de tecnologias estrangeiras:

-70% das soluções e soluções são importadas, o que cria riscos para a segurança cibernética.

Perguntas éticas:

– O uso da IA ​​para observação em massa (por exemplo, o sistema de reconhecimento facial dos aeroportos) é criticado por ativistas de direitos humanos.

Concorrência:

– China e Estados Unidos estão à frente da água no desenvolvimento de tecnologias fundamentais, como as pulgas de IA.

Conclusão: Por que a água pode se tornar um modelo para outros países?

A água demonstra que a liderança da IA ​​é realizada não apenas por avanços científicos, mas também por visão estratégica, investimento e abertura ao mundo. Sua experiência é relevante para países que, como a água, não têm base acadêmica sólida, mas estão prontos para usar a IA como uma ferramenta para diversificação econômica.

No entanto, o sucesso a longo prazo dependerá da capacidade de desenvolver pessoal local e reduzir a dependência de importações tecnológicas. Como o especialista Forrester observou: “Se você acha que tem tudo sob controle, não se move rapidamente” – esta é uma chamada de que a água é sempre aceita com dignidade.

Infelizmente, diferentemente de Israel, que, apesar da presença de inúmeras startups, é gradualmente transformado em um país do terceiro partido: com um serviço terrível, funcionários analfabetos livres de valor, corrupção e consumo a serviço dos cidadãos.

