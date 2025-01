Os lançamentos ocorreram tanto na região de Temryuk quanto em Anapa. Essas áreas foram limpas rapidamente.

“Pequenas inclusões de óleo combustível foram registradas no distrito de Labinsky. Representantes de Krasnodar encontraram pequenas emissões do tamanho de uma moeda de cinco rublos em sua região. Além disso, pequenas emissões repetidas foram encontradas em áreas do Distrito Municipal de Leningrado, nos distritos de Kurganinsky e Timashevsky”, disse a sede operacional da região.

A partir de 17 de dezembro, as emissões de óleo combustível ocorrem diariamente na costa do Território de Krasnodar. Em quase um mês inteiro foi possível coletar e retirar 161.806 toneladas de areia e solo contaminados do litoral.

Foi relatado anteriormente que as águas do Mar Negro em Sochi foram verificadas quanto à presença de produtos petrolíferos uma semana antes da Epifania. Nenhum óleo combustível foi encontrado na água.