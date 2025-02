Emma! Suki! Jodie! Acabei de testar a luta chique de bolsa de celebridades

É um fenômeno estranho quando você passa para não saber algo para vê -lo onde quer que você olhe. Como uma pessoa que estuda os comportamentos de estilo de celebridades e influenciadores diariamente, eu deveria estar acostumado a ele. Afinal, ocorre com bastante frequência em espaços de moda. E, no entanto, sempre sou jogado para um loop quando noto que a próxima grande coisa se torna onipresente quase da noite para o dia.

Foi exatamente o que aconteceu quando Tory Burch lançou sua última bolsa, chamada Romy. O estilo está disponível em três formas distintas – a bolsa, a pequena bolsa e a bolsa – e uma variedade de cores, tons mudos, como creme leve, granito claro e preto, com alternativas modernas, incluindo camurça e limão. “Um dia, eu não tive associação com o nome Romy. O próximo, ele foi totalizado por várias celebridades, principalmente Emma Roberts, Jodie Turner-Smith, Michelle Williams e Suki Waterhouse. O melhor? No braço da celebridade da computador foi não US $ 5.000 +. no máximoCom versões menores por US $ 498 e US $ 328. Como os três tamanhos são feitos de couro autêntico (fabricado em parceria com um Grupo de Trabalho em couro– Certificado para Tannery), minha primeira impressão foi que, para esses preços, as sacolas Romy eram um voo. Claro, eu tinha que ver, senti -los e usá -los todos para saber com certeza se minhas hipóteses estiverem corretas.

Role para baixo para ler minha resenha das três versões da sacola Romy de Tory Burch.

Tory Burch Romy

Minha opinião: A bolsa é a versão do estilo Romy de Tory Burch que eu vi os destaques das celebridades, então é claro que era a primeira bolsa que eu queria testar. As malas não são como roupas – você não pode simplesmente experimentá -las e tirar a foto completa em alguns minutos. Você precisa transportá -los quando eles estão cheios de coisas, testar o quanto você pode integrar por dentro e descobrir como eles se sentem em seu ombro ou braço depois de muito tempo. Para determinar adequadamente o aspecto prático da bolsa Romy, peguei todos os meus muitos elementos essenciais e levei -o ao meu shopping favorito fora de Nova York em Nova Jersey. Esperávamos que ele estivesse nevando, e meu namorado e eu deixamos nosso apartamento por volta das 8 da manhã, então eu precisava de muito para sobreviver ao dia molhado. No interior, havia um Celsius, uma garrafa de água vazia, barras de proteína e alguns pacotes líquidos IV que eu também, é claro, minhas carteiras, minhas chaves e meus óculos de sol, além de acessórios de inverno, como luvas de couro e um lenço. Honestamente, provavelmente havia mais por dentro; Não me lembro de tudo o que inclui. Seja como for tudo, foi bastante. E, ao contrário de muitas das outras centenas de sacolas que tentei durante o meu tempo como editor-chefe da moda e subúrbios de Nova York, isso não deixou meu ombro entorpecido ou no ar recuado. Minhas costas não doem depois de transportá -lo por oito horas essencialmente sem pausa. Até conseguiu estar na neve. (No entanto, eu certamente usei o guarda -chuva que embrulhamos para protegê -lo a todo custo.)

No geral, posso ver por que as celebridades não conseguem parar de usar esta bolsa. É leve, mas de alta qualidade, e sua falta de logotipos chamativos e seu design minimalista facilitam o penteado, qualquer que seja a cor ou o material que você escolher.

Dimensões:

Altura: 11,6 “(29,5 cm)

Comprimento: 12,4 “(31,5 cm)

Profundidade: 6,7 “(17 cm)

Cores:

Couro: preto, marrom escuro, granito claro

Daim: trigo

Materiais:

Couro: couro de seixos

Em camurça: couro nubuck

CARACTERÍSTICAS:

– Fechamento magnético do SNAP

– Equipamento de prata

– bolso de zíper interior

– bolsa de poeira incluída

Revisões de clientes:

“Comprei esta bolsa para minha mãe e ela adora. Em suas palavras,” é um tamanho grande – muito versátil. O couro é tão macio. ” – – Shani

“Eu sou um atleta e no caminho o tempo todo. Eu sempre quero sacolas elegantes e lindas, mas muitos deles não sobrevivem ao meu estilo de vida 🙂 Comprei esta bolsa na esperança de usá -la como uma bolsa de viagem (é adequada para o meu laptop e guloseimas de viagem), um pequeno ginásio Bolsa (eu posso instalar um par adicional de sapatos em uma bolsa de sapatos, uma garrafa de água e uma troca de roupas de ginástica facilmente) e uma bolsa diária. multar. – Lauren

Romy Tory Burch Saco

Minha opinião: Por mais que eu goste de uma grande bolsa cheia de necessidades e não regressão, também aprecio muito uma opção menor com a qual posso facilmente jogar meu braço e sair com a porta. É isso que a bolsa Romy Bucket para mim é ideal. Vários dias consecutivos, a versão cinza de granito desse estilo foi o meu objetivo. Levei -o para todos os lugares, do escritório de beber depois do trabalho, e nunca fui muito pequeno ou limitando de forma alguma. De fato, ele se adapta muito mais do que eu esperava, especialmente antes de vê -lo pessoalmente. Uma coisa que eu particularmente gosto nesse formulário é a maneira como você pode alterar o tamanho de sua abertura ajustando a cinta com cinto e protegendo -a no lugar com o novo botão de logotipo de prata de Tory Burch. É ótimo para a cidade de Nova York, um lugar onde você não quer que ninguém veja ou alcance sua bolsa. No entanto, há outros casos em que você precisa obter a imagem completa do conteúdo da sua bolsa, é por isso que é ótimo, neste caso, ter opções. Outra vantagem é a alça de crossbody destacável, que me permitiu me libertar quando, no final do meu dia no escritório, eu tinha muito para vestir para me preocupar com a alça superior da minha bolsa.

Dimensões:

Altura: 8,5 “(21,5 cm)

Comprimento: 8,7 “(22 cm)

Profundidade: 3,7 “(9,5 cm)

Cores:

Preto, granito claro, creme leve, tiramisu, limão

Materiais:

Couro: couro de seixos

CARACTERÍSTICAS:

– Fechamento magnético do SNAP

– Equipamento de prata

– Escritor de boca em couro removível com queda de 13 “(33 cm) (se estende a 21,7” (55 cm))

– bolso de fenda interna

– bolsa de poeira incluída

Revisões de clientes:

“Compacto, mas suficientemente espaçoso para manter o essencial diariamente. Muito elegante e adora cores”. – Pranathi

“É um bom tamanho para todos os dias sem ser muito grande e pesado. Adequado para tudo o que você precisa de menos um laptop. É bom porque tem a manga e a alça do corpo para dar opções. – Rk f

Tory Burch Romy Small Tout-Tout

Minha opinião: Nada, para mim, disse rico mais do que uma bolsa ou bolsa de marfim, que inicialmente me levou a querer testar a pequena sacola Romy na sombra elegante. Esta bolsa é tudo o que eu esperava e muito mais. É um tamanho fantástico, antes de tudo. Ele também possui um bolso interno muito útil, onde eu mantive minhas chaves, meus fones de ouvido e minha carteira enquanto eu totalizo a versão menor do bolso principal, guardei minhas luvas de couro, meus tecidos, meu perfume, meu carregador portátil e muito mais, Que eu pude ver claramente graças à espaçosa qualidade desta bolsa. Como a bolsa, no entanto, você pode ajustar a abertura desta versão, permitindo esconder suas mercadorias sempre que necessário. Como a bolsa, a pequena sacola Romy é entregue com uma longa alça destacável de 20,3 polegadas, tornando -a uma excelente opção para viagens de aeroporto.

Quando perguntei aos meus colegas as três opções de bolsa nas quais eu deveria manter a longo prazo, todos votaram nela, chamando sua cor de luxo, seu tamanho e sua forma justa e sua versatilidade. Dito isto, eu nunca precisei pedir a opinião deles. Eu sabia que a pequena bolsa era meu goleiro.

Dimensões:

Altura: 8,7 “(22 cm)

Comprimento: 9,1 “(23 cm)

Profundidade: 4,3 “(11 cm)

Cores:

Preto, granito claro, creme leve, tiramisu

Materiais:

Couro: couro de seixos

CARACTERÍSTICAS:

– Fechamento magnético do SNAP

– Equipamento de prata

– Deposite a boca do ombro de couro com uma queda de 20,3 “(51,5 cm)

– bolso de zíper interior

– bolsa de poeira incluída

Revisões de clientes:

“É a bolsa de tamanho perfeito. Ele usa tudo o que preciso dia a dia e não adiciono itens desnecessários apenas para preenchê -lo. O couro é tão macio e posso dizer que ‘ele levará muito bem e envelhecerá. – cb

“Eu amo essa bolsa !! É do tamanho perfeito e adoro ser entregue com uma correia cruzada. O couro é de alta qualidade e a forma da bolsa se adapta perfeitamente sob meus braços ou através do corpo transversal. Alexis