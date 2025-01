Empregadores do Ártico poderiam proibir funcionários de fumar enquanto trabalham

O diretor do API Legal Group, David Adams, disse que uma pausa para fumar no local de trabalho pode ser considerada um uso do horário de almoço, conforme descrito em NOTÍCIAS.ru.

Ressalte-se que a legislação não pode regulamentar separadamente as pausas para fumar, uma vez que tal termo não existe em atos jurídicos. Apesar disso, o tempo gasto por um funcionário fora do local de trabalho pode ser contado como tempo de folga. Caso um funcionário passe a maior parte do intervalo fumando, o horário do almoço fica a seu critério pessoal.

A organização, por sua vez, reserva-se o direito de instalar áreas para fumantes e determinar o horário de utilização desses intervalos. Além disso, o empregador pode exigir que o empregado pare de fumar durante a jornada de trabalho. Porém, obrigar um funcionário a não fumar durante seu tempo livre será considerado uma violação por parte de seus superiores.