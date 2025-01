Empresa de Telangana e Hyderabad assinam acordo para estabelecer unidade privada de fabricação de foguetes – Telangana News

O governo Telangana assinou um acordo com uma empresa de tecnologia espacial sediada em Hyderabad, Skyroot Aerospace, para estabelecer uma instalação privada integrada de fabricação, integração e testes de foguetes no estado.

O ministro-chefe, Revanth Reddy, e o ministro estadual de TI e Indústrias, D Sridhar, supervisionaram a assinatura do acordo com a Skyroot em Davos, onde o Fórum Econômico Mundial está sendo realizado.

No novo projeto, a Skyroot fará um investimento de cerca de Rs 500 crore, que estará entre as maiores instalações integradas de fabricação, integração e teste de foguetes do setor privado.

“Estou muito satisfeito em ver uma empresa sediada em Hyderabad alcançando grande sucesso. Congratulo-me com a sua decisão de investir em Telangana. Este acordo mostra como as mentes jovens de Telangana estão trabalhando em todas as tecnologias de ponta do mundo”, disse Reddy. .

“A parceria com a Skyroot destaca o foco estratégico da Telangana nos setores espacial e aeroespacial. Em breve faremos de Hyderabad o ponto focal do trabalho espacial do setor privado”, acrescentou.

Pawan Kumar Chandana, cofundador da Skyroot, disse: “Estamos muito satisfeitos em investir em Telangana sob a liderança de Revanth Reddy garu. Depois de muito tempo, há grande energia e otimismo em relação ao estado e seu futuro. Queremos ser uma parte da visão e missão de TelanganaRising e HyderabadRising.”