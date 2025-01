Empresários-agricultores da região de Moscou receberam treinamento sobre o tema "Fazendo negócios com a China"

Os participantes do curso são convidados a se tornarem representantes de empresas agrícolas próximas a Moscou, que atuam no mercado chinês ou o consideram promissor.

Conforme esclareceu o Ministério da Agricultura e Alimentação da Região de Moscou, durante as aulas de marketing, especialistas e representantes de empresas com experiência na promoção de produtos no mercado chinês irão considerar casos de sucesso de exportadores e analisar erros comuns. Os alunos também serão informados sobre como construir uma estratégia de marketing bem-sucedida, oportunidades de entrada no mercado através de canais de negociação on-line, conformidade do produto com especificações e padrões técnicos, preferências do consumidor e requisitos do mercado.

Os participantes também podem receber apoio de mentoria de especialistas da REC Export School e a oportunidade de participar de um programa presencial em Harbin (RPC).