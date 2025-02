Empréstimos na Alemanha se tornam mais baratos, as economias derretidas

O Banco Central Europeu (BCE) surpreendeu novamente o mercado – pela quinta vez desde o verão do ano passado, reduz suas taxas de juros na zona do euro. De acordo com a sede de Frankfurt, a taxa de depósito, desempenhando um papel fundamental para bancos e depositantes, cairá em 0,25 pontos percentuais e será de 2,75%.

Segundo o Eurostat, os bancos geralmente reagem a essas mudanças com atraso notável. Uma taxa básica reduzida pode ser transformada em condições mais atraentes de empréstimo, mas, ao mesmo tempo, eleva as taxas de juros para depósitos acumulados e urgentes para uma diminuição. De acordo com os últimos relatórios preparados por Verivox, em particular para o foco on -line, cerca de 80% dos bancos após a diminuição anterior já reduziram o interesse da economia, e o declínio ainda não demonstrou sinais de parada.

Que promete uma baixa taxa básica

Nas próximas semanas e meses, podemos esperar uma queda nas taxas de juros para vários tipos de empréstimos. Para aqueles que pensam em um empréstimo para a compra de moradias, um carro ou um projeto de investimento em grande escala, é um novo potencialmente favorável. Com uma diminuição nos pagamentos mensais, os empréstimos se tornam mais acessíveis a um grande número de pessoas.

As redes de varejo, que praticamente abandonaram a instalação de pagamentos por cento zero, podem voltar novamente a essa prática. Isso se tornará particularmente relevante no contexto da redução na demanda do consumidor quando as empresas comerciais devem estimular as vendas.

Os especialistas observam que esferas como salões de móveis e eletrônicos domésticos são um dos primeiros a sentir um efeito positivo de pagamentos sem juros. A experiência mostra que, se houver condições de crédito práticas e acessíveis, os compradores se tornarão mais inclinados a comprar bens caros, o que, por sua vez, ajuda a aumentar o produto e revitalizar o mercado.

No campo do setor imobiliário, a situação também muda. Quando você faz uma hipoteca, você já pode observar as taxas de juros do que alguns meses atrás – isso é uma conseqüência das expectativas do mercado que acreditam em uma nova atenuação da política de crédito.

Por que se preparar para os depositantes

Por outro lado, a decisão do BCE tem consequências negativas para a economia, pois a taxa sob demanda por demanda por demanda e outros produtos cumulativos populares pode ser ainda menor. Em outras palavras, as acumulações nessas contas levarão a menos renda. Segue -se que os proprietários de depósitos de poupança devem estar moralmente prontos para reduzir o interesse em seu capital.

Aqueles que desejam investir dinheiro por um período mais longo também enfrentam deterioração em condições. Se em dezembro, a taxa média de depósitos urgentes anuais em todo o país atingiu 3,34%, agora, de acordo com Verivox, esse número caiu 2,5%.

Um pouco de descanso

Como mostra a tendência mais recente, a taxa de juros nos depósitos noturnos (durante a noite) diminuiu um pouco: em agosto, a proposta média do país foi de 1,68% (contra 1, 66% em julho). Oliver Mayer de Verivox explicou que a maioria dos bancos esperava os resultados da reunião do Banco Central. Segundo ele, se o BCE realmente decidir reduzir as taxas -chave, muitas instituições financeiras responderão rapidamente a isso, reduzindo a lucratividade das contas da noite para o dia.

Belo bônus

Notícias positivas adicionais se aplica aos proprietários das contas correntes que usam periodicamente o cheque especial. As altas taxas de juros nesses empréstimos provavelmente começarão a diminuir, o que reduzirá a carga financeira daqueles que são de tempos em tempos “no mínimo”.

Além disso, nas condições atuais, a revisão das obrigações de dívida antiga pode ser uma etapa razoável. A possibilidade de refinanciar condições mais favoráveis ​​e confortáveis ​​permitirá que os mutuários otimizem suas despesas, reduzam os pagamentos mensais e estabilizem o orçamento pessoal.

A questão não foi respondida

Para os investidores, a situação atual parece encorajadora: a maioria dos especialistas não espera um aumento nas taxas de juros no futuro próximo. A questão da adaptação adicional da política monetária e de crédito do BCE permanece aberta, no entanto, de acordo com as previsões, as apostas provavelmente permanecerão estáveis ​​até o final do ano. Alguns analistas permitem até sua diminuição gradual – talvez em um nível de 2,5% de dezembro.

Ao mesmo tempo, o grupo de pesquisa do LBBW alerta que, apesar do enfraquecimento da pressão inflacionária, a luta contra a inflação alta ainda não foi concluída e o BCE mantém o espaço para manobras.

Esse cenário significa que um importante aperto da política monetária não deve ser esperado. Isso, por sua vez, mantém a disponibilidade de empréstimos, o que é benéfico para tomadores comerciais e privados. No entanto, também há o inverso: a lucratividade dos investimentos fixos pode continuar a diminuir. Consequentemente, aqueles que consideram as possibilidades de investimento devem se apressar com a busca pelas condições mais favoráveis, enquanto as taxas de juros permanecem em um nível aceitável.

Em julho de 2022

… O regulador europeu encerrou o longo período de apostas zero e negativas, tentando domar o rápido crescimento da inflação. Desde então, o BCE aumentou as taxas -chave dez vezes seguidas – até um máximo histórico de 4,0% em depósitos, o que se tornou o nível mais alto desde o lançamento do euro em 1999.

A quem a “apostas de rally” não ajudou

Apesar da emoção anterior, muitos depositantes permaneceram sobre o conselho. Segundo Verivox, quase 75% Sparkassen e VolksBanken ainda estão pagando menos de 1% sob demanda. A análise mostrou que apenas 26% dos 317 sberbanks fornecem renda de 1% e mais e, nos três trimestres restantes, esse indicador é ainda menor. A taxa média de noite para todos os bancos de poupança varia na região em 0,63%. Cerca de 23 instituições não se acumulam em todas essas contas.

Uma imagem semelhante é observada entre 369 bancos cooperativos regionais, incluindo PSD e Sparda. Aqui, pouco mais de um quarto (28%) oferecem pelo menos 1% da noite nos habitantes; Para outros clientes, o intervalo é muito mais modesto, em média, cerca de 0,65%. Em 32 desses bancos, as contas de dinheiro sob demanda não fornecem juros e é 9% do total.

Isso é destacado pela Alemanha:

Atualmente a preços altos: o que realmente reduzirá os preços. Eletricidade: que salvará portfólios de consumo

Eleições na Alemanha: As partes estão desinteressadas antes do momento decisivo. País na véspera das eleições: dados sensacionais das pesquisas

Um novo imposto sobre combustível na Alemanha: vale a pena se preparar para um salto nos preços. O carro na Alemanha será um luxo

Velhice a crédito? A Alemanha se preocupa com o preço dos idosos. Casa dos idosos à custa de um hotel de luxo: Lauterbach promete cuidados baratos, mas às custas?

Movimento duplo: como não cometer um erro na votação nas eleições na Alemanha. Por que sua segunda voz é mais importante do que parece

Como domar o açúcar: 6 produtos que devem ser adicionados à dieta. Ordem alemã, mesmo em nutrição: alho, lentes e vegetais verdes contra o balanço de insulina

Risco mortal: por que os homens devem ser vacinados do HPV. 2900 casos de câncer por ano em homens: Papillomviren humano – um perigo subestimado

ADVG em adultos: A Alemanha muda a visão do diagnóstico de “crianças”. Não apenas preguiça, esquecimento e caráter ruim

Eleições na Alemanha: Wahl-o-Mat ajudará você a encontrar sua festa. Entenda um minuto: 38 teses que podem determinar sua escolha

O fio dentário ajuda a reduzir o risco de derrame em 44%. Dentes limpos – um coração saudável