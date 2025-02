Encontrado "Caixas pretas" Um helicóptero encontrou um avião em Washington

De acordo com o membro do NTSB, Todd Inman, cujas palavras são dadas pelo jornal Guardian, elas não estão danificadas. Além disso, Inman disse que as “caixas pretas” do helicóptero que contêm os dados de voo, bem como o autocerto de placa “em boas condições”.

Mas, o representante do departamento, disse que as informações que não serão publicadas ali imediatamente, uma vez que a investigação sobre o colapso em que 67 pessoas morreram.

Em relação aos recordes auto -recordes de um passageiro, eles foram encontrados na quinta -feira à noite. Em um deles “água” “atingiu” e agora os pesquisadores precisam lidar com esse problema, disse Inman.

“Com um alto grau de probabilidade”, acrescentou que os pesquisadores receberão informações deste dispositivo.

Os comentários de Inman na sexta -feira soaram depois que Donald Trump disse que o helicóptero Black Hawk “voou muito alto durante o acidente, muito mais alto do que o necessário”. O presidente fez essa declaração, apesar de os pesquisadores ainda não terem chegado à conclusão final.

São relatados 40 pessoas que foram criadas do rio Potomak. A maioria é identificada, a identificação do resto continua.

Toodd Inman também declarou no ar “Good Morning, America” ​​no canal da ABC que “é impossível dizer com confiança até agora” se o nível de despachantes influenciou o pessoal da catástrofe.

E ainda. No ano financeiro passado, o número de acidentes de aviação muito graves aumentou no Exército dos EUA, escreve a Associated Press. Assim, como resultado de 15 vôos e dois acidentes de terra, a equipe militar morreu, as aeronaves foram destruídas ou os danos foram causados ​​por uma quantia superior a US $ 2,5 milhões.