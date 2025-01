Encontro com Chhattisgarh Naxal: como uma selfie com sua esposa levou as forças de segurança ao principal líder maoísta Chalapathi

Chalapathi foi cuidadoso em seus movimentos e permaneceu um mistério por décadas, até que uma selfie com sua esposa levou as forças de segurança até ele. Um dos sete primeiros nas fileiras do PCI (Maoista), foi morto juntamente com 13 “camaradas” numa operação na fronteira Odisha-Chhattisgarh.

Ramachandra Reddy, mais conhecido como Chalapathi, operou nas sombras e liderou o ataque maoísta no distrito de Nayagarh, em Odisha, em 2008, no qual 13 seguranças foram mortos.

“Embora Ramakrishna, um importante líder maoísta que agora está morto, tenha planejado o ataque de 15 de fevereiro de 2008, Chalapathi foi a pessoa que o executou no terreno. Ele também foi a pessoa que garantiu que os maoístas conseguissem escapar com sucesso da cidade de Nayagarh depois de saquear o arsenal policial”, disse um oficial sênior envolvido em operações anti-Naxal na quarta-feira.

Chalapathi garantiu que os reforços policiais não pudessem entrar em Nayagarh quando o ataque ao arsenal estava em andamento, disse ele, acrescentando que os maoístas bloquearam todas as estradas que levam à cidade com enormes troncos de árvores.

Vindo do distrito de Chittoor, em Andhra Pradesh, onde as atividades maoístas terminaram, Chalapathi atuava principalmente em Chhattisgarh e Odisha, disseram as autoridades.

Nos últimos anos, ele esteve hospedado em Darabha, no distrito de Bastar, em Chhattishgarh, pois não podia viajar muito devido a problemas nos joelhos. Ele tinha cerca de 60 anos, disseram.

Chalapati, em seus primeiros anos, juntou-se ao banido Grupo de Guerra Popular (PWG), que estava causando estragos em alguns estados do sul. Ele não frequentava a escola, mas era um leitor voraz, fluente em télugo, hindi, inglês e odia, acrescentaram.

Ele era considerado um especialista em táticas militares e em guerrilha, disseram as autoridades.

Depois que o PCI (Maoísta) foi formado em 2004 com a fusão de vários grupos comunistas clandestinos, incluindo o PWG, ele começou a subir na hierarquia e tornou-se membro do comité central do grupo, disseram.

Foi Chalapathi quem estabeleceu operações maoístas nos distritos atrasados ​​de Kandhamal e Kalahandi em Odisha, expandindo a rede.

No entanto, a sua tentativa de saquear outro arsenal policial no distrito de Kandhamal foi frustrada pela polícia em 2011, disseram as autoridades.

Durante sua vida nas florestas, Chalapathi tornou-se próximo de Aruna, também conhecido como Chaitanya Venkat Ravi, um ‘subcomandante’ do Comitê Zonal Especial da Fronteira de Andhra Odisha (AOBSZC). Mais tarde, eles se casaram.

Ele era um mistério para as agências de segurança, mas uma selfie com Aruna levou à sua identificação e a uma recompensa de Rs 1 milhão por sua cabeça. Esta selfie do casal foi encontrada num smartphone abandonado que foi recuperado em maio de 2016, após um tiroteio entre maoístas e forças de segurança em Andhra Pradesh, disseram as autoridades.

Isto também restringiu seus movimentos e o forçou a viajar com uma dúzia de quadros que o guardavam.

Quatorze maoístas, incluindo Chalapathi, foram mortos num tiroteio com as forças de segurança na fronteira Chhattisgarh-Odisha. Dois deles foram mortos a tiros na manhã de segunda-feira, disse a polícia.

Outra rodada de tiroteios começou na noite de segunda-feira e continuou até as primeiras horas de terça-feira, na qual mais 12 maoístas foram mortos, disseram.