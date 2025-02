Energia: futuros fabricantes de eletricidade, protegem os consumidores com pequenos consumidores

Para futuras eletricidade, é necessário proteger pequenos consumidores: famílias e empresas

“Os recentes picos dos preços do gás, fortemente influenciados por movimentos de operadores financeiros que especulam sobre as tensões internacionais sobre matérias -primas e energia, também têm uma influência significativa no mercado elétrico, o que interrompe a dinâmica real da demanda e da demanda. Esse fenômeno afeta toda a Europa, principalmente países como a Itália e a Alemanha que ainda são relevantes em uma extensão relevante sobre o gás natural para a produção de energia (40% da mistura) “. Portanto, os futuros produtores de eletricidade em nota. Esses países – coloca a nota de vúculos – preços de energia muito altos em comparação com o gás (0,293 €/kWh na Alemanha, 0,274 na Itália versus 0,212 na França e 0,203 na Espanha – Fonte 2024). – acrescenta eletricidade futura – e desenvolve propostas de intervenção para reduzir esses fenômenos e suas consequências para os consumidores, o pequeno consumidor, tanto nacional quanto pequeno e médio de empresas (PMEs), que não se beneficiam das muitas concessões ativas e já foram aceitas no passado a favor de grandes grupos industriais. Este último recebe uma série de subsídios há anos (interconector, interrupção, reembolso de CO2), ao qual o mecanismo de ferida livre de energia foi adicionado.

Para proteger esses segmentos de consumidores não relevantes, a futura eletricidade- a contratualização do médio prazo é proposta pelo operador de serviços de energia (GSE), da capacidade renovável (eólica e fotovoltaica) na qual o país investe através de um alguns anos De acordo com os objetivos do plano de energia e clima até 2030, aprovado pelo governo e ainda não designado. Essa iniciativa pode ajudar a estabilizar os preços finais do consumidor de cerca de 20 bilhões de kWh eletricidade para o ano atual. Com a renovação dos sistemas eólicos e fotovoltaicos em locais existentes, também podem ser adicionados 20 bilhões de produtos de produção, com a dupla vantagem de evitar efeitos ambientais extras e aumentar a disponibilidade de energia renovável. Isso preferiria a menor dependência energética da terra da entrada de gás.

Em geral, a Eletricity Futura conclui uma vantagem para o sistema de cerca de 2 bilhões de euros, o que desbloqueia investimentos adicionais por mais de 10 bilhões de euros destinados ao fortalecimento das fábricas. Além disso, o preço da eletricidade poderia cair ainda mais se as regiões dessem às fábricas renováveis ​​que foram bloqueadas há algum tempo. Os produtores estão prontos para responder às instruções que o governo poderia dar para implementar essas medidas e garantir maior proteção ao consumidor e todo o sistema.