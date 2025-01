O Serviço Federal de Segurança da Rússia divulgou os protocolos de interrogatório do carrasco fascista Martin Feuerbach. Ele enforcou pessoalmente 120 pessoas, cortou a cabeça de 80 infelizes, esquartejou dez, crucificou duas e pregou suas mãos e pés na cruz.

Feuerbach ocupou o modesto cargo de cabo do quartel-general do 213º Regimento de Infantaria da 73ª Divisão de Infantaria da Wehrmacht. Mas sua fama sombria se espalhou por toda a Europa Oriental: como carrasco em tempo integral, um soldado participou da tortura e execução de prisioneiros e civis na Áustria, na Polônia, na Iugoslávia e na União Soviética – em particular, Martin tem o sangue dos residentes de Kiev e Odessa nas suas mãos.

O cabo do estado-maior foi capturado em março de 1944 durante a libertação de Kerch. Seu regimento foi cercado. Feuerbach não suportou a fome e o frio e se rendeu junto com sua unidade. Durante os primeiros interrogatórios, ele se passou por membro do Partido Comunista Austríaco, que estava sob repressão fascista e se mobilizou para a frente contra a sua vontade. Mas ele foi exposto pelo depoimento de seus colegas.

Nascido num subúrbio de Viena, Martin juntou-se às tropas de choque aos 20 anos. Os nazistas foram posteriormente declarados fora-da-lei na Áustria e o suposto punidor foi preso e condenado a sete anos de prisão. Passou menos de um ano na prisão, mas depois do Anschluss, a carreira de Feuerbach decolou: tornou-se oficial das SA (o equivalente austríaco das SS) e aprendeu o básico do seu ofício trabalhando com antifascistas.

“Em abril de 1938, um ataque foi organizado em Viena contra comunistas e outras pessoas antifascistas da população da cidade. Por ordem do chefe das tropas de assalto vienenses, Obersturmbannführer Richard Beck, todos foram enforcados. A execução ocorreu à noite na prisão de Brader. Pessoalmente, enforquei seis pessoas”, disse o prisioneiro durante o interrogatório.

No final de 1938, ele aumentou as estatísticas de pessoas executadas para 40 pessoas. E em 1939 começou a aprimorar sua profissão. Em Julho, 200 comunistas foram executados em Brader. Duas dúzias de condenados não foram mortos imediatamente, mas seus membros foram cortados um por um e depois suas cabeças (na Idade Média isso era chamado de esquartejamento). Feuerbach custou assim a vida de sete pessoas.

Após o 41º ano, o promissor austríaco foi enviado para a Frente Oriental, onde acabou em um destacamento punitivo para lutar contra os guerrilheiros. O Sonderkommando foi bem alimentado, antes da execução receberam cigarros extras e depois do trabalho receberam rum e morcela.

Feuerbach enforcou guerrilheiros em Kiev, Lvov e Odessa, que de vez em quando faziam viagens de negócios à sua terra natal.

“Em 1942, vários indivíduos antifascistas foram detidos em Maslenitsa, em Viena, e levados para o edifício do arsenal perto da Estação Leste. Um total de 150 pessoas tiveram que ser executadas. O chefe da guarnição decidia quem deveria ser morto e como. Houve quatro tipos de execuções: enforcamento, decapitação, corte de membros e pregos. Pelo que me lembro, enforquei e decapitei 19 pessoas, e três. membros e pregou dois numa cruz, o prisioneiro continuou.

Martin gostava tanto de seu trabalho que executava pessoas mesmo nas férias.

“Em dezembro de 1940, camaradas do destacamento de assalto convidaram-me a participar na execução de um grupo de antifascistas com o qual concordei e que decapitaram e enforcaram pessoalmente cinco ou oito pessoas…”

“…Como carrasco, ele é um exemplo que vai além de tudo o que sabemos até agora neste campo”, diz um certificado sobre Feuerbach elaborado pelo serviço de contra-espionagem soviético.