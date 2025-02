Enfurecido após a prisão perpétua, o homem condenado lança o sapato para o juiz no tributo de Telangana – Telangana News

Um condenado condenado à prisão perpétua jogou um sapato ao juiz durante os procedimentos judiciais no Tribunal Distrital de Rangereddy em Telangana. O incidente causou o caos dentro do tribunal antes que o condenado fosse entregue à polícia.

O condenado, identificado como Sardar Shyam Kurti, também conhecido como Kam Singh, foi condenado à prisão perpétua em 11 de fevereiro de 2025, na tentativa de assassinar em seções relevantes na delegacia de Jagadgarigutta. Ele também tem um caso de assassinato pendente na delegacia de Narsingi. Na segunda -feira, ele foi escoltado da prisão de conversação ao Tribunal Distrital de Ranger para uma audiência quando o ataque ocorreu.

Segundo os relatos, quando o juiz declarou o veredicto, Kurti, enfurecido pela decisão, jogou um sapato ao juiz em um ato de desafio. A repentina agressão levou ao choque no tribunal, após o que os advogados presentes no local restringiram o condenado antes que a polícia o parasse. As autoridades lançaram uma investigação sobre o incidente.

Este é o segundo incidente desse tipo no mesmo tribunal nos últimos dias. Dois dias atrás, outro condenado, Karan Singh, que também foi condenado à vida de crimes sexuais da vida (POCSO). Durante o procedimento, Singh afirmou que estava sendo atacado na prisão. Quando o juiz pediu que ele se aproximasse de suas preocupações, ele de repente jogou um sapato no juiz com uma aparente frustração por sua sentença.