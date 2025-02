Engraçado, gentil: vice -presidente americano JD Vance depois que o primeiro -ministro Narendra Modi se reúne com sua família em Paris

O vice -presidente dos Estados Unidos, JD Vance, descreveu na terça -feira o primeiro -ministro Modi “amigável e amigável” depois que o líder indiano conheceu a antiga família e teve uma “conversa maravilhosa” com eles após a cúpula de ação da IA ​​de Paris na capital francesa.

“O primeiro -ministro Modi foi gentil, e nossos filhos realmente gostaram dos presentes. Agradeço a conversa maravilhosa”, publicou Vance em X.

A publicação de Vance ocorreu em resposta à publicação anterior do primeiro -ministro Modi em X, na qual este último se lembrou dos momentos felizes em que ele ingressou nas celebrações do aniversário do filho do vice -presidente dos EUA Vivek.

“Eu tive uma reunião maravilhosa conosco @vp @jdvance e sua família. Tivemos uma ótima conversa sobre várias músicas. O primeiro -ministro Modi escreveu em X compartilhando fotos dele com JD Vance, sua esposa Usha Vance e seus dois filhos. Vance tem Três crianças com Usha-Ewan, Vivek e Mirabel.

Anteriormente, o primeiro -ministro Modi conheceu JD Vance e realizou conversas com ele do lado de fora da cúpula da IA ​​em Paris. Esta reunião ocorreu um dia antes da visita de dois dias do PM Modi aos Estados Unidos.

Esta foi a primeira interação do primeiro -ministro Modi com um membro do recém -escolhido governo Donald Trump na Índia.

O primeiro -ministro Modi também parabenizou Vance pela vitória do Partido Republicano nas eleições presidenciais dos Estados Unidos no ano passado, apertando as mãos no Palácio Elysee.

No início do dia, Vance foi ao cume da IA ​​logo após o discurso do primeiro -ministro Modi. Ao apoiar a opinião do primeiro -ministro Modi sobre a IA que não substitui os seres humanos, Vance disse que a IA fará com que os seres humanos sejam mais produtivos em vez de substituí -los todos juntos.

Ao abordar os medos sobre a perda de emprego devido ao advento da IA, o primeiro -ministro Modi disse: “Precisamos investir em habilidade e marcar nosso povo novamente para um futuro impulsionado por IA”, e acrescentou que a história testemunhou o fato de que o fato de que testemunhou o fato de que testemunhou o fato de que testemunhou o fato de que testemunhou o fato de que testemunhou o fato de que testemunhou o fato de “O trabalho faz. Não desapareça devido à tecnologia”.

Ecoando a versão do primeiro -ministro Modi de AI, Vance disse que “ele aprecia o ponto de Primeiro Modi de que os humanos não podem ser substituídos pela IA”.