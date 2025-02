Enit: em Istambul para promover a Itália, +9,3% de chegada de Türkiye

A ENIT participa da Exposição Internacional de Turismo e Viagem do Mediterrâneo Oriental (Emitt) em Istambul, juntamente com o Ministério do Turismo. Um dos eventos de exibição mais importantes do setor turístico no Mar Mediterrâneo, que verá uma grande presença italiana: o evento de fato oferece uma oportunidade estratégica de promover a Itália como um destino de excelência, tornando a paisagem, paisagem e experimental e experimental e experimental O destino melhorou o patrimônio para uma audiência de compradores e profissionais internacionais no setor.

O espaço de exposição ENIT será um ponto de referência para descobrir a oferta turística italiana, graças à presença de regiões de Lazio e Campania e à participação de 18 empresas. Uma viagem pelas belezas italianas, entre destinos icônicos e lugares menos conhecidos, convulsões de comida e vinho, rotas sustentáveis ​​e propostas feitas de alfaiate para todos os tipos de viajantes. “A Itália está no centro do turismo do Mediterrâneo e nossa participação neste evento testemunha o compromisso constante de Enit no fortalecimento das sinergias com os mercados, emergindo e consolidado, da área. Emitta reprime uma optornidade com NewsTregens e apresenta a extraordinária diversidade do italiano turístico italiano Faixa do mundo “, observa Ivana Jelinic, CEO. A participação em Emitt também representa o ponto de encontro com um território que os destinos italianos parecem apreciar, como os dados lembram: em 2024, o número de passageiros do aeroporto para a Itália indica um total (provisório) de 353 mil chegadas (+ 9,3% no último ano). 90% dessas correntes vêm de Istambul (+9,2%). Tráfego de lazer, apenas 1,8% de viagem por empresa e a maioria dos livros 15 dias antes da data da viagem (54%).