Enorme tempestade de inverno atinge os EUA, afetando 63 milhões de pessoas; 2 estados declaram emergência | Notícias do mundo

Uma enorme tempestade de inverno atingiu o centro dos Estados Unidos, trazendo neve pesada, gelo e ventos perigosamente frios. A tempestade, que se intensificou no domingo, causou condições perigosas de viagem em vários estados, com algumas regiões se preparando para a nevasca mais forte em uma década.

Ventos fortes perturbam o centro dos EUA

Partes do Kansas, oeste de Nebraska e Indiana foram atingidas por uma camada de neve e gelo que tornou as condições de direção perigosas. A tempestade afetou especialmente as principais estradas destas áreas, onde os motoristas foram alertados para evitar viajar, se possível.

No Kansas, o Serviço Meteorológico Nacional emitiu avisos de tempestade de inverno e espera-se que o acúmulo de neve exceda 20 centímetros em muitas áreas, especialmente ao norte da Interestadual 70.

A Guarda Nacional em Indiana foi enviada para ajudar os motoristas presos em estradas cobertas de neve e gelo, auxiliando nos resgates e garantindo a segurança pública em meio às condições climáticas severas.

Condições de tempestade de neve

Além da neve e do gelo, a tempestade trouxe rajadas de vento que tornam o frio ainda mais insuportável. Rajadas de vento em partes do Kansas e Missouri atingiram até 45 milhas por hora (72 km/h), tornando o clima ainda mais frio e reduzindo a visibilidade.

Estas condições semelhantes às de uma nevasca geraram novos avisos para os residentes, e várias regiões estão se preparando para um longo período de clima perigoso.

Avisos e estado de emergência

À medida que a tempestade continua a mover-se para leste, o Serviço Meteorológico Nacional estendeu os seus avisos a Nova Jersey, onde se espera que caia neve e gelo na segunda-feira e na manhã de terça-feira. A tempestade já provocou declarações de emergência em dois estados, e as autoridades estão a pedir aos residentes que se mantenham atualizados sobre os últimos avisos meteorológicos e evitem viagens desnecessárias.

63 milhões de pessoas afetadas

No domingo, aproximadamente 63 milhões de pessoas nos Estados Unidos estavam sob vários alertas, alertas ou alertas climáticos de inverno. A tempestade está sendo monitorada de perto, pois traz condições de risco de vida para uma ampla faixa do centro e leste dos Estados Unidos. As autoridades pedem cautela e preparação à medida que as temperaturas continuam a cair, tornando esta uma tempestade de inverno perigosa e potencialmente histórica.