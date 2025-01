Enquanto a Índia expressa preocupação, a China afirma que a maior barragem do mundo em Brahmaputra não afetará o fluxo a jusante | Notícias do mundo

PEQUIM (Reuters) – A China reiterou nesta segunda-feira seu plano de construir a maior barragem do mundo no rio Brahmaputra, no Tibete, perto da fronteira com a Índia, dizendo que o projeto planejado passou por rigorosa verificação científica e não terá qualquer impacto negativo nos países a jusante: Índia e Bangladesh. . O projecto, estimado em cerca de 137 mil milhões de dólares, está localizado na região ecologicamente frágil dos Himalaias, ao longo do limite de uma placa tectónica onde ocorrem frequentemente terramotos.

“No projecto hidroeléctrico no curso inferior do rio Yarlung Zangbo, a China deixou clara a sua posição. Permitam-me reiterar que a decisão de construir o projecto foi tomada após uma avaliação científica rigorosa e que o projecto não terá um impacto negativo no meio ambiente, condições geológicas e os direitos e interesses relacionados aos recursos hídricos dos países a jusante”, disse o novo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, em uma entrevista coletiva aqui.

“Em vez disso, ajudará, até certo ponto, na prevenção e redução de desastres e na resposta climática”, disse ele, respondendo a uma pergunta de que a Índia havia expressado preocupação sobre a barragem e que a questão figurou nas conversas das autoridades indianas com os visitantes. . Sullivan, conselheiro de segurança nacional dos EUA.

Sullivan, que está atualmente visitando Delhi, manteve conversações com o Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, na segunda-feira, para revisar amplamente a trajetória da parceria estratégica global Índia-EUA nos últimos quatro anos sob a administração Biden.

Sullivan está visitando a Índia duas semanas antes da posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos. No mês passado, a China aprovou planos para construir uma barragem no rio Brahmaputra, chamada Yarlung Zangbo, no Tibete, perto da fronteira com a Índia. De acordo com o plano, a enorme barragem será construída num enorme desfiladeiro no Himalaia, onde o Brahmaputra faz uma enorme inversão de marcha para fluir para Arunachal Pradesh e depois para Bangladesh.

Na sua primeira reacção à barragem proposta, em 3 de Janeiro, a Índia instou a China a garantir que os interesses dos estados a jusante do Brahmaputra não sejam prejudicados por actividades nas áreas a montante. “Continuaremos a monitorizar e a tomar as medidas necessárias para proteger os nossos interesses”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Randhir Jaiswal, à imprensa em Deli.

“Como um Estado ribeirinho inferior com direitos estabelecidos para usar as águas fluviais, expressamos constantemente, através de canais diplomáticos e especializados, as nossas opiniões e preocupações ao lado chinês sobre megaprojectos fluviais no seu território.” Jaiswal disse. “Istos foram reiterados, juntamente com a necessidade de transparência e consulta com os países intermediários, na sequência do último relatório”, disse ele.

“O lado chinês foi instado a garantir que os interesses dos estados a jusante do Brahmaputra não sejam prejudicados por atividades nas áreas a montante”, acrescentou. Em 27 de Dezembro, outro porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning, defendeu o plano da China de construir a maior barragem do mundo no rio Brahmaputra, no Tibete, dizendo que o projecto não afectará negativamente os estados ribeirinhos inferiores e que as questões de segurança foram abordadas através de décadas de estudos.

“O projecto não afectará negativamente as regiões mais baixas”, disse ele, referindo-se às preocupações na Índia e no Bangladesh, que são os estados costeiros mais baixos. “A China continuará a manter a comunicação com os países mais baixos através dos canais existentes e a intensificar a cooperação na prevenção e ajuda a desastres em benefício das populações ribeirinhas”, disse ele.

Ele disse que o desenvolvimento hidrelétrico da China no curso inferior do rio Yarlung Zangbo visa acelerar o desenvolvimento de energia limpa e responder às mudanças climáticas e aos desastres hidrológicos extremos.