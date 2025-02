Enquanto as tropas russas estão cobertas de novas ofensas, as forças armadas da Ucrânia (forças armadas) organizaram vários contra -ataques em diferentes partes da frente. O sul de Judá tentou cortar o grupo russo, foram inundados nas batalhas dos subúrbios, a vila de Makhnovka. No oeste da equipe, as unidades ucranianas tentaram atrair os subúrbios industriais que recentemente capturaram as Forças Armadas (Sun). No entanto, em geral, as forças armadas ainda estão em uma situação difícil. O comando russo parece preparar uma nova série de aparições nas partes central e norte de Donbas, bem como no leste da região de Kharkov.

Em 2024, atualizamos o formato de nossos relatórios regulares sobre os principais eventos da frente. Cada novo resumo já está disponível em um relacionamento separado. O arquivo de materiais desde o início da guerra e até 10 de janeiro de 2024 pode ser estudado aqui. A atualização de resumo anterior está aqui.

A região da vala

No final de dezembro, as tropas russas chegaram à periferia do sul de Judá. Lá, um avanço da vila de Cherkasskaya cordas através de Makhnovka parou o balcão das forças armadas.

As posições das forças armadas da Federação Russa em Makhnovki foram conectadas às principais forças da estrada andando com um corredor estreito perto do rio Psel. 6 de janeiro das forças armadas das forças armadas das forças armadas atingiram dois pilares mecanizados. Um atacou da fazenda Kolmakov na direção das cordas russas, a outra – através das cordas de cherkasy na direção do rio Psel.

As forças armadas das forças armadas da Ucrânia poderiam pousar ao pousar ao sul da corda de cherkasy antes de serem atacadas pelo exército russo com drones. Apesar das perdas na tecnologia, as tropas ucranianas foram fixadas na floresta entre a corda Cerkasy e o Ulanko, que cortou as linhas das forças armadas de RF na periferia de Nazhi. A julgar pelo vídeo dos drones russos, as forças armadas da Ucrânia poderiam se romper com Fanaseevke nas margens do PSEL.

O Ministério da Defesa da Federação Russa anunciou que “ataques foram rejeitados”, mas “comissário militar” russo ” Com ele Discordar.

As batalhas no oeste e no norte de Judá continuam. As forças armadas da Federação Russa não puderam expulsar as forças armadas das áreas estabelecidas em Lokn malaio e Sverdlikovo, sem a ocupação que as tropas ucranianas de Judá não puderam substituir, como o Kremlin exigia.

Capa e Kurakhovo

As forças armadas das forças armadas novamente se opuseram às tropas russas, que foram para a periferia industrial ocidental da capa. O pilar mecanizado ucraniano invadiu a vila de Peschanaya, onde está em construção de uma mina de carvão. Anteriormente, a vila capturou as forças armadas da Federação Russa. As forças armadas da Ucrânia entraram na defesa russa de várias centenas de metros, mas não ocuparam completamente Sandy.

Ao contrário dos ataques das forças armadas, elas ainda não são ameaçadas pelas principais forças russas que assumem as aldeias industriais Kotlin e com sucesso no norte. No entanto, havia um ritmo de abusivo das forças armadas da Federação Russa.

As forças armadas da Federação Russa ocupavam a vila de Dachnaya a oeste de Kurakhov. As forças armadas da Ucrânia continuam a desviar-se das tropas russas capturadas anteriormente da cidade-elas estão sempre ameaçadas com o meio ambiente na vila de Andrevka, Constantinopla e Urgje.

Toreck

O Ministério da Defesa da Federação Russa anunciou que as tropas russas capturaram completamente a cidade de Toretsk. Não está claro em que faz fronteira o departamento determina os limites da cidade: parte do território das aldeias de trabalho vizinhas ainda controlam as forças armadas (elas fazem parte da comunidade oficial da cidade de Torenta). No entanto, o centro da cidade e a região norte realmente se mudaram completamente para o controle do exército russo.

Talvez o comando russo desenvolva uma ofensiva de Toretic a Constantine em um futuro próximo. Ele apareceu vídeo (Sua autenticidade é impossível de estabelecer), na qual o pessoal militar russo de Torenta fala sobre se mudar para a cidade da cidade 8. Exército combinado do Exército, que consiste em duas divisões de Kurakhova-Koji ajudarão o 51º Exército a operar nesta área.

Kupjan

As tropas russas estendem a ponte na margem oeste do rio Oskol, ao norte de Kupyanska.

Anteriormente, as forças armadas da Federação Russa ocupavam a vila de Dvurechnaya e agora se fortaleceram nas aldeias do oeste (sul de Double Tire), Novionsk e Figolevka (ao norte desta vila). As tropas russas também conseguiram pegar alturas na margem do rio, o que facilitaria a defesa da ponte.

Se as forças armadas de RF estenderem a ponte para a fronteira da Rússia, ela poderá introduzir equipamentos e artilharia pesados ​​e fornecer -lhes municípios. As tropas na ponte serão um verdadeiro perigo para Kupjan, a maioria das quais está na costa oeste de Osla a 10 quilômetros das posições avançadas do exército russo.

As forças armadas ainda não transferiram as reservas para essa direção perigosa: apenas alguns batalhões separados fracos ocupam defesa ao redor da ponte.

Um mapa interativo