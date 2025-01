Enquanto Donald Trump pretende adquirir o Canadá, Joe Biden chama Justin Trudeau de ‘amigo’

O presidente dos EUA, Joe Biden, chamou o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, de “amigo” e “parceiro próximo”, enquanto o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, tem falado em tornar o Canadá o “51º estado dos Estados Unidos”.

Biden disse que está “orgulhoso” de chamar Trudeau de seu “amigo” e que seria eternamente grato por sua “parceria e liderança”. Biden disse que a aliança entre os Estados Unidos e o Canadá é mais forte por causa de Trudeau.

Em uma postagem em e não há mais amigo estável.

“O mesmo pode ser dito do primeiro-ministro Justin Trudeau. A aliança entre os Estados Unidos e o Canadá é mais forte por causa dele. Os povos americano e canadense estão mais seguros por causa disso. E o mundo é melhor por causa dele. Tenho orgulho de chamá-lo de meu amigo. E serei sempre grato pela sua parceria e liderança”, disse Joe Biden.

No comunicado divulgado pela Casa Branca, Biden refletiu que Trudeau foi o primeiro líder estrangeiro com quem conversou ao assumir a presidência. O presidente dos EUA disse que conversou com Justin Trudeau na segunda-feira e apreciou sua parceria de longa data ao longo dos anos.

Ele observou que se juntaram ao povo da Ucrânia face à ofensiva russa. Joe Biden disse que Trudeau, ao longo da última década, liderou com “compromisso, otimismo e visão estratégica”.

Num comunicado, Biden disse: “Quando me tornei presidente, ele foi o primeiro líder estrangeiro com quem falei. Falei com ele ontem e expressei a minha gratidão pela sua colaboração ao longo dos anos. que as nações enfrentam há décadas, desde a pandemia da COVID-19 às alterações climáticas e ao flagelo do fentanil.”

“Juntámo-nos ao povo da Ucrânia face à agressão russa para defender o valor mais sagrado da nossa nação: a liberdade. E fizemos investimentos geracionais para fortalecer as nossas cadeias de abastecimento e reconstruir as nossas economias de baixo para cima e do centro. -estabelecer o Norte América como a região economicamente mais competitiva do mundo”, acrescentou.

‘Canadá, 51º estado dos EUA’ O caso dos comentários de Biden a Donald Trump reiterou que o Canadá deve se tornar o 51º estado dos Estados Unidos. Trump também se referiu ao primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, como “governador” do “Grande Estado do Canadá”.

Numa coletiva de imprensa desconexa em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump disse que não descartaria o uso de coerção militar ou econômica para adquirir a Groenlândia e o Canal do Panamá, e prometeu subjugar o Canadá.

Trump até compartilhou um mapa mostrando o Canadá como parte dos Estados Unidos (EUA).

Justin Trudeau respondeu a Trump na terça-feira pelos seus comentários recentes sobre o uso da “força económica” para adquirir o Canadá. Ele postou no X: “Não há a menor chance de o Canadá se tornar parte dos Estados Unidos”.

