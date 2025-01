Enquanto Israel e o Hamas concordam com um acordo de cessar-fogo, o presidente dos EUA, Biden, descreve três fases de negociação inovadora | Notícias do mundo

Acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas: O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou na quarta-feira a negociação bem-sucedida de um cessar-fogo e acordo de reféns entre Israel e o Hamas, pondo fim a mais de 15 meses de conflito. O acordo está estruturado em três fases e inclui um cessar-fogo completo, a retirada das forças israelitas de Gaza e a libertação de reféns, incluindo americanos, na primeira fase.

Ao fazer comentários sobre como chegar a um acordo de cessar-fogo e de reféns, Biden também esclareceu o esforço diplomático envolvido. Ele apontou a pressão de Israel e o apoio de Washington, bem como de uma coalizão de 20 nações que se opuseram aos ataques Houthi.

O Presidente dos Estados Unidos disse: “É uma tarde muito boa porque posso finalmente anunciar um cessar-fogo e um acordo de reféns foi alcançado entre Israel e o Hamas. Mais de 15 meses de terror para os reféns, suas famílias e o povo israelense “. , e mais de 15 meses de sofrimento por parte do povo inocente de Gaza. “Os combates em Gaza terminarão e os reféns regressarão em breve às suas casas.”

Elaborando os detalhes do acordo de cessar-fogo, Biden disse: “O acordo está estruturado em três fases: a primeira durará seis semanas. Inclui um cessar-fogo completo e completo, a retirada das forças israelenses de todas as áreas povoadas de Gaza e a libertação de vários reféns detidos pelo Hamas, incluindo mulheres, idosos e feridos, e tenho orgulho de dizer que os americanos também farão parte dessa libertação de reféns na Fase Um.”

“O vice-presidente e eu estamos ansiosos para recebê-lo em casa. Em troca, Israel libertará centenas de prisioneiros palestinos e, durante a Fase Um, os palestinos também poderão retornar aos seus vizinhos em todas as áreas de Gaza”, afirmou ainda. Biden também disse que nas próximas seis semanas, Israel negociará as medidas necessárias para alcançar a Fase 2, que é o fim permanente da guerra.

“Durante as próximas seis semanas, Israel negociará os acordos necessários para alcançar a Fase 2, que é o fim permanente da guerra. Há uma série de detalhes a serem negociados para passar da Fase 1 para a Fase 2, mas o plano diz: “Se as negociações durarem mais de seis semanas, o cessar-fogo continuará enquanto as negociações continuarem”, afirmou. “Quando a Fase Dois começar, haverá uma troca pela libertação dos restantes reféns vivos, incluindo soldados do sexo masculino, e todas as forças israelitas restantes serão retiradas de Gaza, e o cessar-fogo temporário tornar-se-á permanente”, disse Biden.

Oferecendo detalhes sobre a terceira fase do acordo de cessar-fogo, o presidente dos EUA enfatizou que, como parte da fase final, os últimos restos mortais dos reféns assassinados serão devolvidos às suas famílias e um grande plano de reconstrução terá início para Loop. “E, finalmente, a Fase 3: os últimos restos mortais dos reféns que foram mortos serão devolvidos às suas famílias e um grande plano de reconstrução para Gaza terá início”, disse Biden.

“Aqueles que acompanharam as negociações podem atestar que o caminho para este acordo não foi fácil. Trabalho em política externa há décadas. Esta é uma das negociações mais difíceis que vivi. Cheguei a este ponto por causa da pressão que Israel colocou o Hamas, apoiado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos também organizaram uma coalizão de 20 países para enfrentar os ataques dos Houthis, incluindo seus ataques com mísseis contra Israel na reunião do G20 em Delhi, em setembro de 2023., eu percebi para países-chave. Por trás de uma visão de um movimento económico da Índia, através do Médio Oriente, até à Europa, essa visão pode agora tornar-se uma realidade”, afirmou ainda.

Presidente dos EUA, Biden, emite declaração

Anteriormente, Biden, em comunicado, disse: “Hoje, depois de muitos meses de intensa diplomacia por parte dos Estados Unidos, juntamente com o Egito e o Catar, Israel e o Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo e tomada de reféns. Gaza, aumentar a tão necessária assistência humanitária aos civis palestinianos e reunir os reféns com as suas famílias depois de mais de 15 meses em cativeiro.”

Ele disse ainda: “Apresentei os contornos precisos deste plano em 31 de maio de 2024, após o qual foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Segurança da ONU. É o resultado não apenas da extrema pressão que o Hamas tem sofrido e das mudanças regionais equação após um cessar-fogo no Líbano e o enfraquecimento do Irão, mas também da tenaz e meticulosa diplomacia americana. A minha diplomacia nunca cessou os seus esforços para conseguir isso.

Em particular, espera-se que o Hamas liberte 33 reféns israelitas capturados durante os ataques de 7 de Outubro de 2023, enquanto Israel libertará em troca centenas de prisioneiros palestinianos. Israel iniciou as suas operações militares contra o Hamas em Gaza após os ataques de 7 de outubro de 2023. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, o genocídio israelita em Gaza matou pelo menos 46.707 palestinianos e feriu 110.265 desde 7 de outubro de 2023. Pelo menos 1.139 pessoas foram mortos em Israel durante os ataques liderados pelo Hamas naquele dia, e mais de 200 foram sequestrados. cativo.