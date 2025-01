Enquanto Prashant Kishor permanece em jejum indefinido, sua vaidade de luxo alimenta o frenesi

A greve de fome do estrategista eleitoral que se tornou político Prashant Kishor em solidariedade aos estudantes de Bihar que exigem o cancelamento do exame estadual para o serviço público tomou um rumo inesperado, com sua vaidade luxuosa se tornando um assunto de controvérsia.

Kishor, fundador do Partido Jan Suraaj, está em uma situação jejum até a morte a partir de quinta-feirasentado sob a icônica estátua de Mahatma Gandhi no Gandhi Maidan de Patna. O protesto, apoiado por dezenas de estudantes, surge na sequência de alegações de fuga de papel no exame da Comissão de Serviço Público de Bihar (BPSC), realizado em 13 de dezembro.

Em meio ao jejum indefinido de Kishor, as fotos de sua luxuosa penteadeira estacionada no local do protesto se tornaram virais, levantando questões nas redes sociais sobre sua presença.

O veículo, supostamente avaliado em vários milhões de rúpias, vem com arranjos de luxo caseiros, incluindo ar-condicionado, cozinha compacta e área de dormir.

O porta-voz do Partido Jan Suraaj, Vivek, rejeitou a controvérsia, dizendo: “Isso não é um problema. A questão é o futuro dos candidatos.”

Ele acusou os adversários políticos de usarem o boudoir para difamar Kishor, acrescentando que a atenção deveria continuar a centrar-se nas exigências dos estudantes por justiça.

Gandhi Maidan, onde Kishor está estacionado, fica a poucos quilômetros de outro local de protesto onde os candidatos realizam manifestações 24 horas por dia há quase duas semanas.

“Apoio estes estudantes com todas as minhas forças… Até que esta questão seja resolvida, estarei jejuando até a morte”, disse Kishor na quinta-feira.

O protesto também gerou problemas jurídicos para Kishor e seu partido. Um caso policial foi aberto contra Kishor, líderes de Jan Suraaj, proprietários de centros de treinamento e 700 manifestantes não identificados por supostamente instigarem motins e criarem situação de lei e ordem durante os protestos estudantis massivos do último domingo.

A tensão aumentou na manhã de segunda-feira, quando a polícia Canhões de água foram usados ​​para dispersar os estudantes que protestavam.. Seguiu-se uma altercação entre Kishor e alguns aspirantes do BPSC, com os estudantes acusando o líder Jan Suraaj de intimidação.

Kishor negou as acusações e culpou o ministro-chefe de Bihar, Nitish Kumar, pelo confronto, dizendo: “A arrogância de Nitish Kumar é a razão pela qual esses estudantes ainda estão protestando.”