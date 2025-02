Enquanto Trump atira no centavo, é assim que a moeda de uma rupia da Índia está segurando

“Veja os centavos e os dólares cuidarão deles”, disse um dos fundadores dos Estados Unidos, Benjamin Franklin. Séculos depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez exatamente isso. Trump ordenou que o Departamento do Tesouro parasse de cunhar novos centavos, citando o crescente custo de produção da moeda de um centro. O movimento de Trump por Junk the PennyA moeda que denota um centésimo de dólar ocorreu como parte de seus esforços para reduzir o que ele considera um gasto de resíduos. Embora os Estados Unidos estejam prestes a eliminar o centavo, a menor denominação na moeda dos EUA, como a moeda de uma rupia mantém, que vale mais do que como marca, na Índia?

A moeda re 1, um elemento básico da moeda da Índia por décadas, está longe de ser obsoleto. Seja preso em um ‘shagun ka latafa’ (em um presente) ou trocado por uma goma ou ambiente oral, a pequena moeda ainda tem um golpe.

Mesmo quando os pagamentos digitais tiveram um aumento na Índia, a moeda RE 1 se recusa a ser marginalizada. Afinal, mesmo a moeda de 50 terrenos ainda está legalmente em circulação.

Tecnicamente, um centavo, que representa um centavo nos Estados Unidos, não é equivalente a uma rupia indiana. A Indian Rupee é uma unidade independente, que inclui 100 terras, assim como um dólar americano consiste em 100 centavos.

Por que Trump pediu para se juntar ao centavo

Trump notou que a produção de centavos custa mais do que seu valor nominal, com cada centavo que custa mais de dois centavos.

“Por muito tempo, os Estados Unidos cunharam centavos que literalmente nos custam mais de 2 centavos. Isso é tão desperdício! “Trump publicou em verdade social.

A decisão de Trump segue as críticas de vários trimestres, incluindo o Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk (Doge), que ele colocou um ônus financeiro significativo na produção de Penny nos contribuintes dos EUA.

Trump não mencionou seu plano de descartar o centavo durante sua campanha.

O centavo está em circulação nos EUA há mais de 230 anos.

Na Índia, o Banco da Reserva da Índia (RBI) e o Ministério das Finanças da União obtiveram historicamente o custo de produzir moedas relativamente baixas através do uso de materiais lucrativos e processos de produção eficientes.

Custo da cunhada RE 1 Moeda na Índia

A moeda de uma rupia da Índia é cunhada pela Segurança Printing Corporation and Mining Corporation of India Limited (SPMCIL), que opera sob o Departamento de Assuntos Econômicos do Ministério das Finanças.

Embora os recentes custos de produção para a moeda de uma rupia não estejam disponíveis ao público, um RTI apresentado pela Índia hoje em 2018 revelou que A fabricação de uma única moeda de uma rupia custa mais do que seu valor nominal.

Respondendo à consulta da RTI, o RBI revelou que o custo médio da fabricação de uma moeda de um intervalo é de 11 terras mais do que seu próprio valor principal.

Além disso, a nova série de moedas do RBI com o ‘símbolo da rupia’ continuou com a moeda de 3,79 gramas de Re 1, feita de aço inoxidável ferrítico, juntamente com os 2,83 gramas de 50 terras.

Isso significa que em 2018, uma moeda RE 1 custou aos RBI 1,11 para hortelã, um número que poderia ter aumentado em 2025.

Ao contrário da moeda de uma rúpia, sua contraparte em papel foi suspensa em 1994 devido aos altos custos de impressão, mas retornou em 2017.

Uma anedota interessante aqui é, diferentemente dos ingressos cambiais da Índia, que carregam a assinatura do RBI do governador, o governo central emite as notas e moedas. Portanto, as notas de Re 1 têm a assinatura do Secretário de Finanças da União.

No entanto, a resposta da RTI em 2018 revelou uma forte diminuição na produção de moedas de uma rupia, que cai de 903 milhões para 630 milhões naquele ano.

Com a Índia continuando com a moeda re 1, o RBI e o governo garantiram que ela permaneça em circulação para permitir pequenas transações e manter a inclusão financeira.

A circulação da moeda de uma rupia também é significativa, pois é amplamente utilizada nas transações cotidianas, especialmente em áreas rurais onde o acesso a sistemas de pagamento digital pode ser limitado.

Apesar dos crescentes custos de produção que excedem o valor nominal, a moeda RE 1 permanece parte integrante das transações e tradições. Dado seu papel nas festividades e como um símbolo de boa sorte, o dólar não vai parar em breve.